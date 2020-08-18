يعاني من اضطرابات نفسية..انتحار مصاب بكورونا بمستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية

أقدم مريض بفيروس كورونا ، مساء أمس الاثنين، على الانتحار بعدما ألقى بنفسه من شرفة الطابق الأول بمستشفى جمال عبدالناصر للتأمين الصحي.





تلقي اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية بلاغا من قسم شرطة باب شرق، بوجود جثة لشخص يبلغ من العمر 47، أسفل شرفة في مستشفى جمال عبدالناصر، بعدما ألقى بنفسه من الشرفة ولقى مصرعه على الفور.





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وأكدت إدارة المستشفى أن المريض من الإسكندرية يبلغ من العمر ٤٧ عام، وغافل الطاقم الطبي والأمن بعنبر العزل الصحي وقام بإلقاء نفسه من الدور الأول ليلقي مصرعه في الحال.





وأشارت إلى أنه تم حجز المريض بالمستشفى يوم الجمعة، وكان يعاني من اضطرابات نفسية، مشيرة إلى أن الجثة لا تزال في ثلاجة المستشفى حتى تباشر النيابة التحقيق وتأمر بدفنها.