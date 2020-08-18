المبادئ لا تتجزأ.. شريف إكرامي والحضري وجهان لعملة واحدة وموقف الأهلي ثابت

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد التشاور مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة، ورينيه فايلر، المدير الفني، استكمال الموسم محليًّا وإفريقيًّا باللاعبين الذين يشاركون في التدريبات والمباريات خلال الفترة الحالية، حرصًا على استقرار الفريق الذي يخوض تحديات صعبة.





وفي ضوء ذلك أبلغ عبد الحفيظ، في مران اليوم، شريف إكرامي بالقرار، الذي في ضوئه أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني نهائيا لنهاية الموسم.





وتشابه رحيل شريف إكرامي برحيل عصام الحضري حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وفيما يلي نرصد لكم أوجه التشابه بين رحيل ثنائي النادي الأهلي.





شريف إكرامي يعلن رحيله عن النادي الأهلي.





أصدر شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى ، يوم "2 فبراير 2020"، بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، نظرا لعدم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق طوال الموسمين الماضيين.

وتضامن مسئولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تضامنه مع شريف إكرامي معربا عن تمنايتهم بالتوفيق له خلال تجربته الجديدة .





وتضامن أيضا جماهير النادي الأهلي مع شريف إكرامي عقب إتخاذ قرار رحيله دون اندلاع أي أزمات معربين عن تضامنهم مع قرار رحيله وخوض تجربة جديدة .





وعقب رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي خلال الفترة الحالية عادت الخلافات من جديد بين شريف إكرامي ومجلس إدارة النادي الأهلي والجماهير لإتهامه في مساعدة رمضان صبحي في اتخاذ قرار الرحيل عن المارد الأحمر والإنتقال إلي صفوف نادي بيراميدز خلال الفترة القادمة.





وتفاجأ الجميع بالبيان الصادر عن النادي الأهلي بتقديم الشكر لشريف إكرامي قبل إنتهاء عقده مع الفريق والذي كان ينتهي بنهاية هذا الموسم لتعلن جماهير المارد الأحمر تضامنها مع مسئولي القلعة الحمراء برحيل شريف إكرامي .





الأهلي يعلن رحيل عضام الحضري .





يعد عصام الحضري احد أبرز الحراس في قارة افريقيا في العقدين الاخريين، ولكنه حينما قرر ان يرحل عن النادي الأهلي هاربًا الي سويسرا، لم يضع في رأسه مصير من سبقوه بالرحيل عن النادي الأهلي بتلك الطريقة، وانهم طالبوا بالعودة الي القلعة الحمراء من جديد، ولكن قوبل طلبهم بالرفض القاطع.







قصة هروب عصام الحضري



عاد منتخب مصر من غانا عام 2008 متوجًا بكاس الأمم الأفريقية في بطولة هي الأفضل في تاريخ المنتخب المصري ومشاركاته في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت تألق كبير من جانب عصام الحضري ، والذي حصل على افضل حارس في البطولة في ذلك الوقت.





وعاد عصام الحضري بشكل طبيعي مع المنتخب وتوجه الي النادي الأهلي للمشاركة في اول مباريات الدوري الممتاز ، والتي كانت يوم 20 فبراير 2008 أمام المصري البورسعيدي، ولكن في اليوم التالي للمباراة توجه عصام الحضري الى سويسرا، وتفاجئ الجميع باعلان اللاعب تعاقده مع نادي سيون السويسري، ومطالبة النادي السويسري بالطاقة الدولية الخاصة باللاعب.









ورفض حسن حمدي رئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت وجماهير المارد الأحمر عودة عصام الحضري إلي صفوف القلعة من جديد عقب هروبه بطريقة غير لائقة .





ورفض حسن حمدي تدخل رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك من أجل عودة عصام الحضري إلي صفوف الفريق ليعلن تمسكه بقرار رحيل الحارس.





وأصبح النادي الأهلي سيد المواقف في قرار الرد على هروب اللاعبين أو تدخلهم في حدوث أزمات للحفاظ على مبادئ القلعة الحمراء .



