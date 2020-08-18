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أخبار العالم

ليبيا تعلن تسجيل 407 إصابات جديدة بكورونا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 407 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

ورصد المركز تسجيل 4 حالات وفاة وشفاء 36 حالة من الفيروس. 

وأعلنت السلطات الصحية في ليبيا، أمس الإثنين، تسجيل 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد9" في البلاد. 

وقالت منظمة الصحة العالمية  في تقرير لمكتبها الإقليمي لإفريقيا بمناسبة مرور ستة أشهر على ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية، إن التحليل الأولى وجد أن الزيادة الهائلة في عدد حالات الإصابة والتي تبلغ ذروتها بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لا تحدث في إفريقيا، ولكن بدلا من ذلك تشهد العديد من البلدان ارتفاعا تدريجيا في عدد حالات الإصابة ومن الصعب تحديد ذروة معينة.

وأوضحت المنظمة الصحة العالمية، إن تطور انتشار فيروس كورونا المستجد في القارة الإفريقية كان مختلفا، مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى في العالم.
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