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رياضة

بعد إصابته في مباراة أسوان.. هاشتاج #محمود_متولي يتصدر تويتر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:58 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمود_متولي دعما له بعد إصابته في مباراة أسوان.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏قلق الاهلاويه على محمود متولى غطت على فرحتهم بالفوز فى مباراة اليوم" و "‏باين عليها صعبه جدا الف سلامة عليك يا متولي ربنا يسترها ميكونش صليبي،".

وقال آخرون "‏روح اللاعبين وخوفهم علي متولي لا تجدها الا في نادي القرن فقط ‎#اعظم-نادي -في الكون" و "‏سلامات محمود متولي.. ان شاء الله تكون بسيطه".


واضاف اخرون" ‏‎سلامات يا متولي والحمد لله وترجعلنا بالسلامة بإذن الله تلحق ماتشات افريقيا ⁦"  و" ‏انا صح مشجع زملكاوي بس بجد زعلت علي متولي جدااا ربنا يشفيك يا اخويا". 
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