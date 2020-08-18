بعد إصابته في مباراة أسوان.. هاشتاج #محمود_متولي يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمود_متولي دعما له بعد إصابته في مباراة أسوان.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "قلق الاهلاويه على محمود متولى غطت على فرحتهم بالفوز فى مباراة اليوم" و "باين عليها صعبه جدا الف سلامة عليك يا متولي ربنا يسترها ميكونش صليبي،".
وقال آخرون "روح اللاعبين وخوفهم علي متولي لا تجدها الا في نادي القرن فقط #اعظم-نادي -في الكون" و "سلامات محمود متولي.. ان شاء الله تكون بسيطه".
واضاف اخرون" سلامات يا متولي والحمد لله وترجعلنا بالسلامة بإذن الله تلحق ماتشات افريقيا " و" انا صح مشجع زملكاوي بس بجد زعلت علي متولي جدااا ربنا يشفيك يا اخويا".