بعد إصابته في مباراة أسوان.. هاشتاج #محمود_متولي يتصدر تويتر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمود_متولي دعما له بعد إصابته في مباراة أسوان.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏قلق الاهلاويه على محمود متولى غطت على فرحتهم بالفوز فى مباراة اليوم" و "‏باين عليها صعبه جدا الف سلامة عليك يا متولي ربنا يسترها ميكونش صليبي،".





وقال آخرون "‏روح اللاعبين وخوفهم علي متولي لا تجدها الا في نادي القرن فقط ‎#اعظم-نادي -في الكون" و "‏سلامات محمود متولي.. ان شاء الله تكون بسيطه".







