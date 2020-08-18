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فن

رجع لأهم ميزة.. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي أمام أسوان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:20 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
أشاد الفنان نبيل الحلفاوي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراته أمام فريق أسوان، والتي اقيمت أمس في اطار مواجهات بطولة الدوري . 

وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏ما زلت عند رأيي رغم تألق أسوان. الأهلي رجع لأهم ميزة. الإيقاع السريع واللعب من لمسة واحدة والتحرك بدون كرة، ينقصه تدريب مكثف على دقة التمرير والسيطرة على الكرة(عدم فقدها بسهولة)".

وحقق الأهلي الفوز على أسوان أمس بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.


وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 56 نقطة، ليحكم قبضته على صدارة مسابقة الدوري الممتاز، وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه، فيما توقف رصيد أسوان عند 19 نقطة.
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