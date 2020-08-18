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محافظات

بالأسماء.. فوز 7 مواطنين في مسابقة حكاية وطن بـ سيناء

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:43 ص
شمال سيناء
شمال سيناء
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احمد صالح
أعلنت إذاعة شمال سيناء الإقليمية، أسماء الفائزين فى مسابقة (حكاية وطن) التي تم إذاعتها خلال شهر رمضان الماضي 1441 هجرية، عبر أثيرها، وبرعاية ودعم من اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأسفرت عملية الفرز عن فوز 7 متسابقين ، حيث حصل 3 فائزين على مبلغ 1000 جنيه لكل منهم، والـ 4 الباقين حصلوا على مبلغ 500 جنيه لكل منهم.

وضمت لجنة التحكيم، الإعلامي ايمن الاهتم المدير العام رئيسا، ومقرر اللجنة المدير المالي والإداري الإعلامي الكاتب والمؤلف بالإذاعة إبراهيم سالم، وعضوية حسن القصاص مقدم المسابقة، وعن محافظة شمال سيناء، الممول للمسابقة الإعلامي محمد سليم سلام .

وأعلنت اللجنة أسماء الفائزين، كالتالي :

أولا: الفائزون بالـ 1000 جنيه:

1. حفيظة سالمان موسى.
2. ياسر منصور محمد مدبولي. 
3. منى محمود محمد حسن.

ثانيا: الفائزون بالـ 500 جنيه:

1. فاطمة محمد سلامة.
2. وائل كمال سليم إسماعيل كرم .
3. ملك هاني جمال عبد الحميد .
4. عمر احمد صلاح محمد .
 
ومن المقرر أن تحدد الإذاعة- بعد التشاور مع المحافظة- موعد تسليم الجوائز للفائزين.
   
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