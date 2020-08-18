بالأسماء.. فوز 7 مواطنين في مسابقة حكاية وطن بـ سيناء



أولا: الفائزون بالـ 1000 جنيه:



1. حفيظة سالمان موسى.

2. ياسر منصور محمد مدبولي.

3. منى محمود محمد حسن.



ثانيا: الفائزون بالـ 500 جنيه:



1. فاطمة محمد سلامة.

2. وائل كمال سليم إسماعيل كرم .

3. ملك هاني جمال عبد الحميد .

4. عمر احمد صلاح محمد .

ومن المقرر أن تحدد الإذاعة- بعد التشاور مع المحافظة- موعد تسليم الجوائز للفائزين.اقرا ايضا :