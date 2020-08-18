أشعة جديدة لـ محمود متولي بعد إصابته بمباراة الأهلي أمام أسوان

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن أن المدافع محمود متولي سوف يخضع لأشعة جديدة اليوم بعد إصابته مساء أمس أمام أسوان ضمن منافسات مسابقة الدوري.









وقالت مصادر إن الأشعة التي خضع لها اللاعب أثبتت إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي ولكن سوف يتم إجراء أشعة اليوم للتأكد من الأمر.











وحسب التقرير الأول فأن اللاعب قد يغيب لمدة لا تقل من 2-3 شهور عن الملاعب ولكن إذا كان قطع كلي في الرباط الصليبي قد يستمر لفترة تصل إلي 9 شهور .









وكان الجهاز الطبي قد كشف أن محمود متولي، مدافع الفريق، الذي خرج مصابًا من مباراة أسوان، سيجري أشعة على الركبة للتأكد من إصابته، فيما اشتكى أحمد الشيخ من إصابة في كاحل القدم.









واشتكى ثنائي الأهلي من الإصابة خلال الشوط الأول من مباراة أسوان، وحل محلهما ياسر إبراهيم وأليو ديانج.