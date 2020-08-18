AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الممتاز.. موعد مباراة الزمالك ونادي مصر والقناة الناقلة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:07 ص
الزمالك ضد نادي مصر
الزمالك ضد نادي مصر
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره نادي مصر اليوم، الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ونادي مصر والقناة الناقلة:

وتقام مباراة الزمالك ونادي مصر في تمام التاسعة مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الزمالك ضد نادي مصر:
ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز في لقاء الليلة لتعزيز تواجده في مركز الوصافة، ومواجهة الأهلي بمعنويات مرتفعة في المباراة المقبلة، المقرر لها السبت المقبل.

في المقابل يطمح نادي مصر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، للحفاظ على آماله الضعيفة في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.

وكان الزمالك تغلب على مصر المقاصة بهدف قاتل في الجولة الماضية، بينما تعادل نادي مصر مع أوسوان بنتيجة 1 -1.

ترتيب الزمالك ونادي مصر في الدوري:

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 56 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 18 والأخير برصيد 12 نقطة.

مباريات أخرى في الدوري:

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، طنطا مع حرس الحدود ومصر المقاصة أمام الجونة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ميلان وأتلانتا في الدوري الإيطالي والقناة الناقلة

موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الدوري الإيطالي.. موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتلانتا والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

دعاء رؤية هلال محرم .. ردده في أول لحظة بالسنة الهجرية الجديدة

بسبب وباء كورونا.. سيدة أمريكية تقتحم حفل زفاف وتهدد العروسين والمعازيم.. شاهد

أخبار الرياضة.. إصابة محمود متولي بقطع في غضروف الركبة والسعيد يرحب بانضمام ثلاثي الأهلي

فى عيد ميلاد راندا البحيرى.. عمرها الحقيقى وزواجها وانفصالها

وزير التعليم: أخبار سارة لطلاب مدارس النيل قريبا

إلى تونس الخضراء.. عمر كمال برفقة حسن شاكوش على الطائرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد استقلالها.. كل ما تريد معرفته عن الجابون

بسبب وباء كورونا.. سيدة أمريكية تقتحم حفل زفاف وتهدد العروسين والمعازيم.. شاهد

أبرزها فقدان الوعي ووجع البطن.. احذر من أعراض كورونا في الموجة الثانية