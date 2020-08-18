يحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره نادي مصر اليوم، الثلاثاء، على ملعب الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الممتاز.





موعد مباراة الزمالك ونادي مصر والقناة الناقلة:





وتقام مباراة الزمالك ونادي مصر في تمام التاسعة مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.





الزمالك ضد نادي مصر:

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز في لقاء الليلة لتعزيز تواجده في مركز الوصافة، ومواجهة الأهلي بمعنويات مرتفعة في المباراة المقبلة، المقرر لها السبت المقبل.





في المقابل يطمح نادي مصر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، للحفاظ على آماله الضعيفة في البقاء في مسابقة الدوري الموسم المقبل.





وكان الزمالك تغلب على مصر المقاصة بهدف قاتل في الجولة الماضية، بينما تعادل نادي مصر مع أوسوان بنتيجة 1 -1.





ترتيب الزمالك ونادي مصر في الدوري:





ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 38 نقطة خلف الأهلي متصدر الترتيب بـ 56 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المركز الـ 18 والأخير برصيد 12 نقطة.





مباريات أخرى في الدوري:





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، طنطا مع حرس الحدود ومصر المقاصة أمام الجونة.