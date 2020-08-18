AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: عمال مصر والعربي للنفط يدعمون أشقاءهم بلبنان

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
يزور عماد حمدي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات والأمين العام للاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، حاليا دولة لبنان الشقيقة في إطار مؤازرة ودعم الاتحاد العمالي العام بلبنان بعد أزمة انفجارات  مرفأ بيروت الأخيرة. 

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرًا عاجلًا بذلك عبر شيرين عبد الحواد الملحق العمالي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية ببيروت .

وأوضحت انه يجري حاليا عقد لقاء مشترك بين الجانبين  لبحث  تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للجانب اللبناني في ظل هذه الأزمة . 

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، عمق الروابط والعلاقات التاريخية بين مصر ولبنان ، متمنيا من المولى عز وجل أن تعبر  لبنان الشقيقة  شعبا وعمالًا  هذه الأزمة وان تنعم بالسلام والرخاء الدائم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القوى العاملة: صرف 9 ملايين ليرة مستحقات المصريين المتأخرة بشركة لبنانية

تسجيل القادمين إلى بيروت على المنصة الإلكترونية لوزارة الصحة لمتابعة حالتهم الصحية

بوليصة تأمين و100 دولار وفحص PCR شرط لدخول لبنان بسبب كورونا

من 31 يوليو| تسوية أوضاع العرب والأجانب الوافدين والمقيمين في لبنان

القوى العاملة: تسوية أوضاع العرب والأجانب بـ لبنان 31 يوليو .. قبول طلبات مخالفي نظام الإقامة والعمل.. وعودة 1140 عاملا مصريا من العالقين بالكويت اليوم

مجلس مركزي طارئ للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب من أجل لبنان.. الخميس

ترشيحاتنا

رفضت عريسا بسبب شكله.. علي جمعة يوضح ما يحدث لها.. فيديو

انفجارات مرعبة في الصباح.. صواريخ تضرب المنطقة الدبلوماسية في العاصمة الأفغانية

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 18-8-2020

أبرزها فقدان الوعي ووجع البطن.. احذر من أعراض كورونا في الموجة الثانية

أشعة جديدة لـ محمود متولي بعد إصابته بمباراة الأهلي أمام أسوان

نجمات أثرن الجدل بإطلالتهن على البحر.. انتقادات حادة لـ فيفى عبده.. وهجوم شرس على نسرين طافش بعد كشف جزء من بطنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات يابانية مستعملة في مصر.. صور

بعد 27 عامًا.. تحليل DNA يكشف هوية فتاة عشرينية لقيت مصرعها في ظروف غامضة

ظاهرة فريدة على الإنترنت.. شاهد مصممة كونغولية تقلب عالم الموضة فى العالم