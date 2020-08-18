قرار جمهوري بزيادة الرسوم القنصلية

نشرت الجريدة الرسمية، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها، بالإضافة إلى قرار ندب بعض القضاة.



وتناول العدد قرار الرئيس بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993 بشأن الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها، حيث تم زيادة الرسوم.

ونص القانون وقتها على:

المادة (1) : يعمل بالرسوم القنصلية المحددة بالجدول المرافق لهذا القرار، ولوزير الخارجية بقرار منه زيادة الرسوم. المادة (2) : تحصل بعثات التمثيل الخارجي لجمهورية مصر العربية الرسوم القنصلية بالعملة المحلية للدولة المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

وأصدر الرئيس قرارا أيضا "بندب قاضيين للعمل كمساعدين لوزير العدل المستشار عمر مروان، وهما محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمنتدب للعمل بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي لوزارة العدل للعمل مساعدا لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي".

كما تم تعيين محمد عمر محمد عبد الرحمن الأنصاري، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمنتدب مديرا لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة للعمل مساعدا لوزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية.