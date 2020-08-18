AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

قرار جمهوري بزيادة الرسوم القنصلية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:36 م
قنصلية مصر في الرياض
قنصلية مصر في الرياض
Advertisements
محمد وديع
نشرت الجريدة الرسمية، قرارا للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها، بالإضافة إلى قرار ندب بعض القضاة.

وتناول العدد قرار الرئيس بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993 بشأن الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها، حيث تم زيادة الرسوم.

ونص القانون وقتها على: 

المادة (1) : يعمل بالرسوم القنصلية المحددة بالجدول المرافق لهذا القرار، ولوزير الخارجية بقرار منه زيادة الرسوم.
المادة (2) : تحصل بعثات التمثيل الخارجي لجمهورية مصر العربية الرسوم القنصلية بالعملة المحلية للدولة  
المادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

وأصدر الرئيس قرارا أيضا "بندب قاضيين للعمل كمساعدين لوزير العدل المستشار عمر مروان، وهما محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمنتدب للعمل بالإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي لوزارة العدل للعمل مساعدا لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي".

كما تم تعيين محمد عمر محمد عبد الرحمن الأنصاري، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمنتدب مديرا لمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة للعمل مساعدا لوزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار جمهورى بندب نائب رئيس محكمة النقض للعمل مساعدا أول لوزير العدل

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية.. تعرف عليها

عياد والأنصاري مساعدين جديدين لـ وزير العدل

قرارات وتصديقات جمهورية.. إصدار قانون مجلس الشيوخ.. وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.. وندب قاضيين لمنصب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات

ترشيحاتنا

على مسئوليتي.. نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي لن يلعب في بيراميدز الموسم المقبل

خلال 24 ساعة.. عبد العال يعلن فض دور الانعقاد الحالي للبرلمان

شاهد.. جمال حفيدة كمال الشناوي يثير الجدل على إنستجرام

حكم وضع سلسلة أمام البيت لركن السيارة.. أزهري يفتي بحرمتها.. فيديو

فيديوجراف.. أسباب تقليص وزن رغيف العيش المدعم

الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي.. كافة الطرق والشركات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد

أوميد سكوبي يكشف تأثير قرار الأمير هاري بالتخلي عن الحياة الملكية على علاقته بشقيقه ويليام