بعد الشراكة القطرية.. موقع TED بالعربي منصة للأفكار المسمومة والمتطرفة

حذر عدد كبير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، من استخدام موقع TED تيد النسخة العربية، مع الإبقاء على متابعة النسخة الدولية منه، وذلك بعد دخول دولة قطر في شراكة الموقع لمدة عامين، لاستقطاب أصحاب الرأى وبث الأفكار المسمومة من خلال الموقع.









وموقع TED تيد، هو موقع تابع لمنظمة عالمية غير ربحية مختصة في نشر الأفكار المهمة، والتي تتخذ في الغالب شكل حوارات ونقاشات، بالإضافة إلى مبادرات وندوات وحملات توعية مفتوحة مجانا للجميع.



















وشدد خبراء على أن سيطرة دولة قطر على واحد من أكبر المواقع التى تطرح الآراء والأفكار، عملية لبث الأفكار المسمومة والمتطرفة في الشباب العربى، وذلك بعد الشراكة القطرية مع النسخة العربية للموقع.









وأوضح الخبراء خطورة استخدام موقع TED النسخة العربية بوضعها الحالى بعد دخول قطر في الشراكة، حيث من المفترض أن يكون الموقع دون توجه أو رأى يحمل وجهة نظر معينة، أما مع دخول قطر فهو أصبح يمتلك توجهات فكرية لدولة داعمة للإرهاب.









