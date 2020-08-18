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فن

بالكاش مايوه.. ليلي علوي بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:57 م
ليلي علوي
ليلي علوي
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ندى فكري
نشرت الفنانة ليلى علوى صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".


وظهرت ليلى علوى في الصورة علي البحر مرتديه مايوه وفوقه كاش مايوه، وعلقت قائلة: "غذي روحك بالمياه المالحة ودع الرمال تعانق أصابع قدميك".


وجاءت التعليقات علي الصورة كالتالي:
- حلو المايوه
- قمر يا ليلي
- البحر تحفة

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من ناحية أخرى، اقترب فيلم "التاريخ السرى لكوثر" أحدث أعمال ليلى علوي السينمائية، من الخروج إلى النور بعد أن واجه مصيرا مجهولا على مدار الفترة الماضية، وتوقف العمل منذ أكثر من عام بسبب أزمات إنتاجية، خاصة أن أكثر من شركة تتولى إنتاجه.


ويناقش العمل بعض القضايا الاجتماعية المهمة التي ظهرت على الساحة في السنوات الأخيرة، ولم يتم الاستقرار على موعد طرحه فى دور العرض.

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