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أخبار البلد

الوزراء يرصد معاناة سيدة الأقصر.. والتضامن والجمعيات الأهلية يحلون مشكلاتها

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:07 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
تفاعلًا مع ما يرد من شكاوى واستغاثات للمواطنين إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وخاصة ما يتعلق منها بالنواحى الإنسانية، وتأكيدًا على سرعة التنسيق مع المسؤولين بالجهات الحكومية المختلفة لإزالة أسباب تلك الشكاوي والاستغاثات لرفع وتخفيف المعاناة عن المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الإطار، تلقت المنظومة مشاركة إيجابية من أحد المواطنين بمحافظة سوهاج، تناولت استغاثة المواطن إيضاحًا لصعوبة الحالة المعيشية وحالة المسكن التي تعاني منه مواطنة مسنة تدعى/فتحية ج. ا.  تبلغ من العمر ٧٥ عاما، ومقيمة بمفردها بقرية الزينية بمحافظة الأقصر.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن التعامل مع هذه الاستغاثة يعد نموذجا للجهود التى تقوم بها منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء لفتح قنوات التواصل بين المواطن والحكومة، موضحًا أنه بعرض موضوع الاستغاثة على المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وفي ضوء توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن سرعة دعم كل الأسر والشرائح الفقيرة، فقد تم بحث ودراسة حالة المواطنة المسنة محل الاستغاثة، حيث توجه فريق العمل المكلف من مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وتبين أن المواطنة أرملة مسنة تبلغ من العمر ٧٥ عاما، وتحصل علي معاش كرامة  بمبلغ قدره (٤٥٠) جنيها شهريا، علما بأن المواطنة تقيم بمفردها بمنزل ريفي بسيط مبني من الطوب اللبن وليس به أي اثاث أو أدوات كهربائية، كما أن المنزل يحتاج الى إعادة تأهيل وبناء.


وأضاف الدكتور طارق الرفاعى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات فى إطار التعامل الفورى مع الاستغاثة، موضحًا أنه جارٍ صرف مساعدة مالية بموجب استمارة تكافل اجتماعي رقم ٣٣ بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢٠ والمرسلة لمؤسسة التكافل الاجتماعي برقم صادر ٥٧٢ بتاريخ ١٢/٨/٢٠٢٠ لربطها وإنهاء إجراءات الصرف لمساعدة المواطنة، وكذا صرف مبلغ نقدي وبعض المواد الغذائية من الإدارة الإجتماعية، فضلًا عن أنه جارٍ تسليم المواطنة بوتاجاز ٥ شعلة من جمعية أبناء البلد للتنمية. 

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كما تضمنت الإجراءات عمل بحث اجتماعي للمواطنة وإرساله مع صورة المنزل لجمعية الأورمان بالأقصر لمساعدة المواطنة في إعادة تأهيل المنزل، وكذا التنسيق مع جمعية مصر الخير لصرف مواد غذائية للمواطنة شهريا، فضلًا عن تسليم المواطنة سريرا خشبيا عرض ١٢٠ سم بالمرتبة والمفروشات، بالإضافة إلى مبلغ مالي من جمعية منافع الخير بالزينية بحري بمحافظة الأقصر.
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