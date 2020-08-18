بشرى لأولياء الأمور بأسيوط.. فصول جديدة لرياض الأطفال بالمدارس التجريبية والخاصة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، موافقته على قرارات اللجنة المشكلة لوضع حلول جذرية لمشكلة الاقبال المتزايد على مرحلة رياض الأطفال "kg1 " بالمدارس التجريبية والخاصة وتم الاتفاق على فتح 10 قاعات جديدة بمدرسة الجهاد كنواة لمدرسة رسمية لغات وفتح 10 قاعات جديدة رياض أطفال بمدرسة نزلة عبداللاه بصفة مؤقتة لتكون نواة لمدرسة رسمية لغات سيتم انشاؤها بمدينة المعلمين وسيتم إدارج المدرستين ضمن خطة هيئة الابنية التعليمية بعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة ويتم دخولها الخدمة للعام الدراسى 2021 / 2022 ويتم نقل الطلاب إليها.
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جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المشكلة من قيادات مديرية التربية والتعليم بحضورصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام منطقة الابنية التعليمية بالمحافظة وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام وهويدا الطماوى مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية ونقيب المعلمين بالمحافظة ومحمد زيدان مدير إدارة التعليم الابتدائي وحسام الدين محمد مدير إدارة المدارس الرسمية لغات وحنان ناجي موجه عام رياض الأطفال بالمديرية.
وأشار المحافظ إلى أن اللجنة اتفقت على فتح فصول جديدة ببعض المدارس التجريبية والخاصة وزيادة الكثافات في الفصول ببعض المدارس لاستيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وحرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب وحل مشكلة الإقبال المتزايد على المدارس الخاصة والتجريبية بالمحافظة وحرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم فضلًا عن طرح بعض المدارس الجاهزة بمدينة أسيوط الجديدة من خلال إدارة المدارس الرسمية لغات لتكون مدارس رسمية لغات مع اتخاذ كافة الإجراءات لتيسيير الوصول إلى تلك المدارس موجهًا قيادات مديرية التربية والتعليم بمتابعة تنفيذ قرارت اللجنة وتقديم أوجه المساندة والدعم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.