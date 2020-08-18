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تعليم

خبراء الأعلى للجامعات يتفقدون اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:28 م
اختبارات القدرات
اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادى
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يوسف رجب

استقبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، لجنة من المجلس الأعلى للجامعات، لمتابعة اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية والتربية النوعية والإعلام و تكنولوجيا الاتصال.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ضم  الوفد الدكتور علاء محمد عبد العاطى ومحمود رجب عبد الله.

تضمنت جولة الوفد تفقد الإجراءات الاحترازية ولجان اختبار القدرات و منافذ توريد رسوم الاختبار و غرف كنترول اختبار القدرات بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية والاعلام و تكنولوجيا الاتصال.

و قال الدكتور محمد أبو الفضل، بدران نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات اليوم الثلاثاء، ٢٥٥ طالب و طالبة، منهم١٠١ طالب و طالبة بكلية التربية الرياضية، وتقدم لأداء الاختبارات لكلية التربية النوعية 95 طالب وطالبة منهم 59 لقدرات التربية الفنية و36 للتربية الموسيقية وتقدم ٥٩ طالب وطالبة لأداء الاختبارات لكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال.

شهد الجولة الدكتور أشرف موسى، القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضة والدكتور بركات سعيد، القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية والدكتور حلمى محسب، القائم بعمل عميد كلية الاعلام والدكتور أحمد حلمى، مدير مركز القياس والتقويم بجامعة جنوب الوادى.


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خبراء الأعلى للجامعات يتفقدون اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي
خبراء الأعلى للجامعات يتفقدون اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي
خبراء الأعلى للجامعات يتفقدون اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي
خبراء الأعلى للجامعات يتفقدون اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي
خبراء الأعلى للجامعات يتفقدون اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي
خبراء الأعلى للجامعات يتفقدون اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي
خبراء الأعلى للجامعات يتفقدون اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي
خبراء الأعلى للجامعات يتفقدون اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي
خبراء الأعلى للجامعات يتفقدون اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي
خبراء الأعلى للجامعات يتفقدون اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي
خبراء الأعلى للجامعات يتفقدون اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي
خبراء الأعلى للجامعات يتفقدون اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي
خبراء الأعلى للجامعات يتفقدون اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي
خبراء الأعلى للجامعات يتفقدون اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي
خبراء الأعلى للجامعات يتفقدون اختبارات القدرات بكليات جنوب الوادي
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