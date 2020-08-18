السجن المؤبد لنائب مرشد الإخوان و7 آخرين في قضية خلية الشراينة

قضت محكمة جنايات المنيا الثلاثاء، برئاسة المستشار أشرف محمد على وعضوية المستشارين محمد طه عبد الله ومحمد صلاح وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلى العسلى بمعاقبة نائب مرشد إخوان مصر محمود عزت و7 آخرين بالسجن المؤبد غيابيا ، فيما عاقبت 8 اخرين بالسجن 5 سنوات واخر براءة حضوريا في القضية المعروفة اعلاميا بخلية الشراينة بمركز سمالوط شمال المنيا.







وقضت المحكمة على 8 متهمين غياييا بالسجن المؤبد 25 عامًا لكل منهم بينهم نائب مرشد جماعة الإخوان المهندس محمود عزت فيما قضت بمعاقبة 8 اخرين حضوريا بالسجن 5 سنوات وبراءة آخر





كانت اجهزة الأمن قد القت القبض على المتهمين فى 14 من شهر فبراير عام 2014 بقرية الشراينة بمركز سمالوط بتهمة تكوين خلية إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم ومحاولة تخريب الإقتصاد المصرى والتحريض على العنف وإثارة الشغب وحيازة مطبوعات من شأنها تحض على تكدير الرأى العام.



