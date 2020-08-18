26 مرسوما سلطانيا.. عمان: تعيين وزير للخارجية وآخر للمالية

مرسوم آخر بتعيين تيمور بن أسعد بن طارق آل بو سعيد رئيسا للبنك المركزي.





وحسب وسائل الاعلام العمانية، أصدر 26 مرسوما سلطانيا ساميا قضى المرسوم الأول بإلغاء بعض القوانين وقضى الثاني بإنشاء وزارة الثقافة والرياضة والشباب وقضى الثالث بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية بمسمى وزارة العدل والشؤون القانونية.





وقضى المرسوم السلطاني الرابع بإنشاء وزارة العمل وقضى الخامس بإنشاء وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.





وقضى السادس بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى مسمى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ، كما قضى المرسوم السلطاني السابع بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وقضى الثامن بإنشاء وزارة الاقتصاد.





وقضى التاسع بتعديل مسمى وزارة النفط والغاز إلى وزارة الطاقة والمعادن وقضى العاشر بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.





وقضى المرسوم السلطاني الحادي عشر بتعديل مسمى وزارة التعليم العالي إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وقضى الثاني عشر بتعديل بعض المسميات الوزارية.





وقضى الثالث عشر بإنشاء وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 وقضى الرابع عشر بإصدار قانون المحافظات وشؤون البلدية ، كما قضى المرسوم السلطاني الخامس عشر بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي.





وقضى السادس عشر بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء جهاز الضرائب وإصدار نظامه واعتماد هيكله التنظيمي وقضى السابع عشر بتعديل بعض أحكام المرسومين السلطانيين بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وإصدار نظامه.





وقضى الثامن عشر بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ، وقضى المرسوم السلطاني التاسع عشر بإنشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.





وقضى المرسوم العشرون بإنشاء هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي وقضى الحادي والعشرون بإلغاء بعض المجالس المتخصصة وقضى الثاني والعشرون بإلغاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية وقضى الثالث والعشرون بإلغاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة.





كما قضى المرسوم السلطاني الرابع والعشرون بتشكيل مجلس الوزراء وقضى المرسوم السلطاني الخامس والعشرون بالتعيين في بعض المناصب وقضى المرسوم السلطاني السادس والعشرون بالتعيين في بعض المناصب.









اصدر السلطان العماني هيثم بن سعيد عددا من المراسيم اليوم الثلاثاء منها بتعيين وزير للخارجية وآخر للمالية، كما صدر