كلما يتقدم لى عريس لا يكتمل الأمر فماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح السبب

كلما يأتى لى عريس، لا يكتمل الأمر الجميع يقول لى معمول لى عمل، ماذا أفعل؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع اليوم على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب ممدوح، قائلًا: التزمى بترديد أذكار الصباح والمساء، والمعوذتين، وإدعى الله سبحانه وتعالى بأن يرزقك الزوج الصالح، وقولى "يارب إنى إلى ما أنزلت إلى من خير فقير"، وسيرزقك الله بشريك حياتك.





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تقدم لي عريس ممتاز خلقًا ودينًا لكن شكله لا يعجبني فهل يجوز أن أرفضه لهذا السبب أم أن هذا عدم قبول لنعمة الله ؟..سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، وذلك خلال أحد المجالس الدينية.



وأجاب "جمعة"، قائلًا: إنه من الجائز أن ترفضه مادامت نفسها لا تقبله، لكن هذا ضد الحكمة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، "وهذا ما يحدث يمشي من هنا ولا يأتيها عريس مرة أخرى".

وأشار الى أن عدم زواج البنت يسبب أضرارًا مختلفة نفسية واجتماعية وغيرها، أما لو تزوجته لدينه وخلقه فالله سبحانه وتعالى ينزل المحبة بينهما، وروى جمعة أن امرأة ذات جمال تزوجت بضرير دميم فقالوا لها لماذا تزوجته؟ فقالت قرب الوساد وطول السواد، فكان بجوارها طوال النهار والليل فحدثت بينهما الألفة.









حكم ذكر المخطوبة لمن تقدم لخطبتها أنها خطبت قبل ذلك