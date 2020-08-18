رغم فضيحة لشبونة.. 3 مكاسب لـ برشلونة بعد وداع دوري الأبطال





الهزيمة أمام بايرن ميونخ ووداع دوري أبطال أوروبا، كان أمرا متوقعا، لكن الغير متوقع هو السقوط المهين بهذه النتيجة الكبيرة.









وكان ميسي أكد في وقت سابق أن برشلونة ليس مرشحا للتتويج بـ دوري أبطال أوروبا، بسبب المستوى الذي ظهر به الفريق هذا الموسم.





ورغم الفضيحة الكبرى والتي لن يسناها التاريخ إلى أن هناك مكاسب لفريق برشلونة، قد تساهم في تحسن مستوى الفريق الموسم المقبل.





ويستعرض صدى البلد : مكاسب برشلونة وداع دوري أبطال أوروبا:





إقالة كيكي سيتين:





كان جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة أكد أن كيكي سيتين مستمر مع الفريق الموسم المقبل، ولا توجد نية لإقالته.





لكن رئيس برشلونة تراجع وقرر إقالة كيكي سيتين عقب الهزيمة المذلة أمام العملاق البافاري.





رحيل كيكي سيتين أمر مفيد للفريق، لأن برشلونة ظهر بشكل سيئ للغاية تحت قيادته، ـوأنهى البلواجرانا الموسم بدون أي بطولة لأول مرة منذ 11 عاما.









2- الإطاحة بالعواجيز وأشباه اللاعبين:





تسببت الهزيمة الكارثية في تغيير سياسية برشلونة ، حيث قرر برشلونة عرض 17 لاعبا للبيع، خلال الصيف الحالي، بسبب تقدم بعضهم في السن، وسوء مستوى البعض الأخر، وفقا لتقارير صحفية.





3- تغيير سياسية اختيار المدربين:





كان مجلس برشلونة يعتمد في على أسماء لا تليق بحجم الفريق مثل تاتا مارتينو وفالفيردي وكيكي سيتين، وهو ما تسبب في انهيار الفريق، وفشله في تحقيق لقب دوري الأبطال آحر 3 مواسم.





المرشحون لتدريب برشلونة خلفا لـ كيكي سيتين جميهم أسماء كبيرة هذه المرة، وهم رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، وماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام، وتشافي أسطورة برشلونة والمدير الفني لفريق السد القطري.





ويبدو أن مجلس إدارة برشلونة استقر على إسناد مهمة تدريب الفريق لـ رونالد كومان ، حسبما أشارت تقارير صحفية.





ويتمتع كومان بشخصية قوية تجلعه يسيطر على غرفة خلع الملابس، بالإضافة إلى فلسفته التي تناسب طريقة لعب برشلونة، وخبرته في الليجا، حيث يمتلك تجربة ناجحة مع فالنسيا موسم 2007، بالإضافة إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في مدينة برشلونة.