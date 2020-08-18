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اقتصاد

المعدن الأصفر يواصل قفزاته.. 19 جنيها زيادة في أسعار الذهب بختام التعاملات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:30 م
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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محمد يحيي
ارتفعت سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بمحالات الصاغة بمتوسط 19 جنيه في الجرام الواحد مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس الإثنين.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 889 جنيه مقابل872 جنيها  أمس بزيادة تبلغ 17 جنيه.

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ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 1016 جنيه مقابل 996جنيه أمس بفارق20 جنيه.

وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 762 جنيه مقابل747جنيه أمس بزيادة بلغت 15 جنيه.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 593 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 7112 جنيه و أوقية الذهب نحو 31.6 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 1.016 مليون جيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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