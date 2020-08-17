جنون الذهب يتواصل.. ارتفاع رهيب في سعر جرام المعدن الأصفر

وكأن الذهب يرتدي ثوب الطماطم، شهدت أسواق الذهب جنونا في الأسعار، ما بين صعود ثم هبوط كبير ثم ارتفاع حاد، حيث شهدت

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وسجل سعر الذهب بحسب آخر تحديث 872 جنيها لكل جرام ذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشارا في مصر، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 996.55 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 747.40 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فبلغ 6976 جنيها، في حين سجل السعر العالمي للأوقية نحو 1975 دولارا.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



