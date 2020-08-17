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اقتصاد

جنون الذهب يتواصل.. ارتفاع رهيب في سعر جرام المعدن الأصفر

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:28 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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مايكل عياد
وكأن الذهب يرتدي ثوب الطماطم، شهدت أسواق الذهب جنونا في الأسعار، ما بين صعود ثم هبوط كبير ثم ارتفاع حاد، حيث شهدت أسعار الذهب بحسب آخر تحديث عبر غرفة المشغولات الذهبية ارتفاعا كبيرا بنسبة 1.75% خلال الساعات القليلة الماضية.

وبحسب إيهار واصف، نائب رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية، فإن سعر الذهب ارتفع بشدة بسبب تراجع سعر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، وذلك بسبب مراجعة اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

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وسجل سعر الذهب بحسب آخر تحديث 872 جنيها لكل جرام ذهب عيار 21 وهو الأوسع انتشارا في مصر، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 996.55 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 747.40 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فبلغ 6976 جنيها، في حين سجل السعر العالمي للأوقية نحو 1975 دولارا.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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