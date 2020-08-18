جامعة سوهاج تنظم ندوة تعريفية للعاملين عن كيفية التقدم لجائزة التميز الحكومي

نظمت نقابة العاملين بجامعة سوهاج بالتعاون مع إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة، ندوة تعريفية عن كيفية التقدم لجائزة التميز الحكومي، وذلك بقاعة المؤتمرات الزجاجية بمقر الجامعة القديم، وبحضور المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، محمد نصر فراج مدير عام ادارة الموارد البشرية، الدكتور جمال سرور سفير الجائزة بالجامعة، وعدد كبير من العاملين ممثلين عن ادارات الجامعة .





وقال المحاسب أشرف القاضي، إن الندوة تهدف إلى التعريف بجائزة التميز الحكومي وأهميتها في تطوير الأداء الوظيفي بجميع الإدارات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك التعريف بفئات ومعايير وكيفية التقدم للجائزة، مشيدًا بجهود إدارة التطوير وتقييم الأداء وأيضًا نقابة العاملين في إتاحة الفرصة للعاملين للاستفادة من خبرات المختصين في هذا الشأن.





وأضاف محمد نصر فراج، أن النقابة مستمرة في أداء دورها الهام والأساسي في زيادة الوعي العام للعاملين ورفع المستوى الثقافي لهم من خلال مثل تلك الندوات والدورات التدريبية التي تساهم في الارتقاء بمستواهم المهني.





وأوضح أن جائزة التميز الحكومي تعد نقلة نوعية حقيقية في الأداء والمفاهيم والممارسات والأساليب الإدارية، والتي يتم من خلالها تطبيق معايير التميز المؤسسي والوظيفي والاستفادة منها في عمليات التحسين المستمر لأداء عمل المؤسسة.





من جانبه قدم الدكتور جمال سرور عرضاََ مفصلاََ عن الجائزة التي تمثل القوة المحركة لتطوير الأداء المؤسسي والوظيفي وتساهم بشكل كبير في تقديم خدمات متميزة لجميع المتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها، وتحدث عن معايير وعناصر تقيم الموظف المتميز مع شرح وتوضيح كيفية التميز ومتطلباته، والمعايير الخمس التي تستخدم كمؤشرات لقياس الأداء للموظف المتميز، والتي تشمل الأداء الوظيفي، الإنجازات في العمل، المؤهلات والقدرات، السلوك الوظيفي، الإبداع والمهارات القيادية، كما أشار إلى أهمية تقييم الذات والوقوف علي السلبيات والإيجابيات الشخصية والوظيفية لمساعدة الموظف علي تطوير نفسه ورفع مستواه المهني داخل المؤسسة.



