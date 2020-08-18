باحث لبناني: حزب الله مدان أخلاقيا وقانونيا وسياسيا في اغتيال الحريري

قال مكرم رباح الباحث السياسي اللبناني، تعليقا على الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري، إنه تم إدانة أحد أهم العملاء الأمنيين المرتبط بشكل مباشر بحزب الله .





وأضاف مكرم رباح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،: " حزب الله مدان أخلاقيا وقانونيا وسياسيا في اغتيال الحريري ".





وأكمل مكرم رباح :" لا اتوقع من حسن نصر الله إلا مزيدا من المشاكل والضغط على الدولة في لبنان وحسن نصر الله لم يصدر أي بادرة حسن نية تجاه التحقيق في اغتيال رفيق الحريري ".





ولفت مكرم رباح :" حسن نصر الله وحزبه مدان أمام المجتمع الدولي والمجتمع اللبناني وحزب الله نفذ الجريمة ".





وأكمل مكرم رباح:" عدم وجود أدلة لا يعني براءة المتهم ونحن في حاجة إلى مزيد من التحقيقات".