AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بتخفيضات تصل إلى 97%.. النقل تكشف عن قيمة الاشتراكات في المترو.. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:23 م
وزير النقل
وزير النقل
Advertisements
محمود محسن
قال  الفريق كامل الوزير وزير النقل ان سعر التذكرة لعدد 9  محطات 5 جنيهات  ، وعدد 16 محطة 7 جنيهات ، وعدد أكثر من 16 محطة 10 جنيهات ،  وخاصة مع فتح   المحطات الجديدة من الخط الثالث  أمام   الركاب   وهي محطات  " النزهة - هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب - الهايكستب - عدلى منصور .

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أن الخصم لأصحاب الإعاقات يصل ما بين 38 إلى 48% .

أقرا أيضا 
وتابع وزير النقل أن هناك تخفيض لـ مصابي العمليات الحربية يصل نحو 73% في حين سيصل تخفيض الصحفيين ما بين 54% إلى 59%.

وأشار الوزير إلى أنه سيكون هناك تخفيض كبير أيضا للطلبة يصل إلى نحو 97%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يصل ارتفاعها لـ١٦ مترا.. تعرف على التفاصيل الكاملة لمحطة الهايكستب قبل تشغيلها

وزير النقل من محطة عدلي منصور: نفذنا المشروع بأيد مصرية لأول مرة في تاريخ المترو

بدون اللجوء للصراف.. تعرف على ماكينات VTM لـ قطع تذاكر المترو بالخط الثالث

إنجازات تتخطى الـ 500 مليار جنيه.. ماذا حدث بـ مترو الأنفاق منذ تولي الرئيس السيسي؟

يضم أكبر محطة بالشرق الأوسط.. التفاصيل الكاملة لـ مترو النزهة - عدلي منصور قبل افتتاحه

من مصر الجديدة لـ موقف السلام .. مترو عدلي منصور يوفر على سكان شرق القاهرة زحام المواصلات

ترشيحاتنا

الحل الأخير.. منظمة الصحة تطالب دول العالم بالانضمام إلى COVAX لمواجهة كورونا

الإفتاء تحدد موعد شهر المحرم وبداية السنة الهجرية الجديدة

4000 فرصة عمل .. الكهرباء تعلن عن خبر سار للمواطنين .. فيديو

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

على طريقة رمضان صبحي.. الزمالك يحطم أحلام الرجاء المغربي قبل موقعتهما الأفريقية

بمجموع 90% للطب البشري 85% لـ الأسنان والصيدلة .. تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف من الظهر.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا من وسط الطبيعة

"الشباب والرياضة" تستضيف "حواس" في اللقاء الفكرى الثانى "اتكلم"

كارثة جديدة .. تحول البراز لهذا اللون يشير للإصابة بـ كورونا