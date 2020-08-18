بتخفيضات تصل إلى 97%.. النقل تكشف عن قيمة الاشتراكات في المترو.. فيديو

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل ان سعر التذكرة لعدد 9 محطات 5 جنيهات ، وعدد 16 محطة 7 جنيهات ، وعدد أكثر من 16 محطة 10 جنيهات ، وخاصة مع فتح المحطات الجديدة من الخط الثالث أمام الركاب وهي محطات " النزهة - هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب - الهايكستب - عدلى منصور .





وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أن الخصم لأصحاب الإعاقات يصل ما بين 38 إلى 48% .





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وتابع وزير النقل أن هناك تخفيض لـ مصابي العمليات الحربية يصل نحو 73% في حين سيصل تخفيض الصحفيين ما بين 54% إلى 59%.



