حسين الجسمي يحقق 3 ملايين مشاهدة بـ "بالبنط العريض"

حققت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمي 3 مليون مشاهدة خلال ثلاثة أيام ، إلى جانب تواجدها ضمن قائمة الفيديوهات الأكثر تداولا في مصر حتى تصبح رقم واحد في أقل من يومين.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع الموسيقي توما الذي قام بعملية المكساج والماستر أيضًا.

تقول الأغنية في مطلعها:

حبيبي بالبُنط العريض.

غالي وأقرب م الوريد

حالتي تتشخص جُنون

بيقولولي انا بيك مريض

ويضيف الجسمي أغنية "بالبُنط العريض" إلى قائمة أغنياته الناجحة وواسعة الانتشار من الأغنيات ذات اللون المصري، والذي يقدمها لأول مرة برؤيته اللحنية والموسيقية، بثقة خبرته وتميزه ونجاحه مع الأغنية المصرية ذات الإيقاعات المختلفة الحاملة معها معاني كثيرة من الفرح والبهجة.