محام لبناني: الرأي العام غير راض عن قرار المحكمة.. وكان ينتظر إدانة كاملة لـ حزب الله

قال أمين بشير المحامي والمحلل السياسي اللبناني، إن الرأي العام اللبناني البسيط غير راض عن قرار المحكمة الخاصة في لبنان فيما يتعلق باغتيال رفيق الحريري.









وأضاف بشير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، ان المواطن اللبناني كان ينتظر إدانة كاملة لـ حزب الله ".









وتابع:" المحكمة تعمل وفق نظام معين وتقوم بمحاكمة الأفراد والأشخاص دون محاكمة التنظيمات السياسية والدول ورؤسائها ".









وأكمل أمين بشير :" المحكمة الخاصة في لبنان تتعامل مع أشخاص وليس كيانات وتنظيمات ورؤساء دول وبالتالي تم اتهام أشخاص في المحكمة".







