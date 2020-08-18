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ديني

جاء بالمعنى.. أمين الفتوى: اسم الله الصادق لم يرد في القرآن صراحة.. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:46 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد شحتة
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قيمة الصدق مأخوذة من اسم الله الصادق، وهي من صفات الجمال، وينبغي علينا التحلي والتخلق بصفات الله.


وأضاف أمين الفتوى، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر2"، أن اسم الصادق، لم يأت في القرآن تصريحا، ولكنه ورد في عدة آيات معنى، كقوله تعالى "إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا" وقوله و"َمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا".


وأشار إلى أن الصدق قيمة طيبة ، وهي على مستويات، فمنها الصدق مع الله وهي إخلاص العبادة لله،وعدم وجود الشرك الجلي أو الخفي في العبادة.


وهناك الصدق مع النفس، ويكون المرء صادقا مع نفسه بأن يعرف مواطن التغيير في نفسه، ويكون مقتنعا بالتغيير، وثم يعرف خطوات التغيير، وأخيرا ممارسة هذه الاجراءات من أجل تغيير نفسه ويصل لمرحلة الصدق مع النفس.
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