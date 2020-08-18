AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ارتقى 3 مراكز .. المقاصة يتخطى عقبة الجونة بهدف محمد إبراهيم

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:41 م
صدى البلد
Advertisements
محمد سمير
تخطى فريق مصر المقاصة عقبة ضيفه الجونة بفوز مهم بنتيجة (1-0) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء باستاد الجبل الأخضر بالقاهرة في الجولة العشرين للدوري المصري لكرة القدم.

سجل هدف المباراة اللاعب محمد إبراهيم في الدقيقة 66 ومنح فريقه النقاط الثلاث والفوز الثاني تحت قيادة مدربه إيهاب جلال.

ورفع المقاصة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري متقدمًا 3 مراكز بينما تجمد رصيد الجونة بقيادة مديره الفني البرتغالي بيدرو بارني عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.

ونجح المقاصة في ترجمة تفوقه التكتيكي خاصة في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني خاصة بعد التغييرات العديدة التي أجراها إيهاب جلال المدير الفني عن التشكيلة التي خاضت مباراة الزمالك الأخيرة وخسرها الفريق بهدف نظيف.

ولم تفلح محاولات بيدرو لتغيير واقع اللقاء رغم الدفع بعدة عناصر هجومية مثل إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا وآلان كيامبادي.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري عقب فوز الزمالك على المصري البورسعيدي

فوز غال لـ مصر المقاصة أمام أسوان يحسن من وضعه في جدول الدوري.. فيديو

بعد الفوز على أسوان.. المقاصة يلعب مع سيراميكا وديا غدا استعدادا للزمالك صور

تدريبات إضافية لثلاثي الزمالك بعد لقاء المقاصة

الزمالك يخضع لمسحة طبية غدا

إيهاب جلال يداوي جراح المقاصة بعد هزيمة الزمالك.. ويحفز اللاعبين لعبور الجونة

ترشيحاتنا

سياسي لبناني: دم الشهيد رفيق الحريري لن يذهب هدرًا

4000 فرصة عمل .. الكهرباء تعلن عن خبر سار للمواطنين .. فيديو

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

سلطانة الجمال.. لاميتا فرنجية تثير إعجاب جمهورها بـ عدة صور لها.. شاهد

بالبدلاء والناشئين.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر

هل يُقبل الوضوء في الحمام ؟.. الإفتاء ترد

AdvertisementS

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

على طريقة رمضان صبحي.. الزمالك يحطم أحلام الرجاء المغربي قبل موقعتهما الأفريقية

الدوري الإسباني ينطلق 12 سبتمبر دون ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو وإشبيلية

ميدو يختار رئيس اتحاد الكرة الجديد من الأهلي

توقيع رمضان صبحي لبيراميدز ميسواش حاجة.. ميدو ينتقد تصرف أمير توفيق

محمود متولي يجرى جراحة الرباط الصليبي على يد طبيب مصرى غدا

لاعبو الزمالك المهددون بالغياب عن القمة في حال الحصول على إنذار أمام نادي مصر.. الليلة

رسميا.. كومان مدربا جديدا لبرشلونة خلفا لـ سيتين

على مسئوليتي.. نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي لن يلعب في بيراميدز الموسم المقبل

صبري المنياوي: تدريب الأهلي أصعب.. وتجنبا للتدمير أفضل الزمالك

بالبدلاء والناشئين.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة نادي مصر

أخبار الرياضة.. شوبير يحسم وجهة رمضان صبحي المقبلة.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع أوباما.. تفاصيل اتفاق كومان مع برشلونة.. موعد أول مباراة بالدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف من الظهر.. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا من وسط الطبيعة

"الشباب والرياضة" تستضيف "حواس" في اللقاء الفكرى الثانى "اتكلم"

كارثة جديدة .. تحول البراز لهذا اللون يشير للإصابة بـ كورونا