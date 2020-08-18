ارتقى 3 مراكز .. المقاصة يتخطى عقبة الجونة بهدف محمد إبراهيم

تخطى فريق مصر المقاصة عقبة ضيفه الجونة بفوز مهم بنتيجة (1-0) في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء باستاد الجبل الأخضر بالقاهرة في الجولة العشرين للدوري المصري لكرة القدم.





سجل هدف المباراة اللاعب محمد إبراهيم في الدقيقة 66 ومنح فريقه النقاط الثلاث والفوز الثاني تحت قيادة مدربه إيهاب جلال.





ورفع المقاصة رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري متقدمًا 3 مراكز بينما تجمد رصيد الجونة بقيادة مديره الفني البرتغالي بيدرو بارني عند 21 نقطة في المركز الحادي عشر.





ونجح المقاصة في ترجمة تفوقه التكتيكي خاصة في الشوط الأول وبداية الشوط الثاني خاصة بعد التغييرات العديدة التي أجراها إيهاب جلال المدير الفني عن التشكيلة التي خاضت مباراة الزمالك الأخيرة وخسرها الفريق بهدف نظيف.





ولم تفلح محاولات بيدرو لتغيير واقع اللقاء رغم الدفع بعدة عناصر هجومية مثل إسلام عبد النعيم ووالتر بواليا وآلان كيامبادي.