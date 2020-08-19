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سيارات

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي توسان 2021 .. فيديو

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تستعد شركة هيونداي للكشف عن توسان موديل 2021 الـ suv الجديدة كليا ، إلا أن عشاق العلامة التجارية الشهيرة لم ينتظرون كثيرا حتى يرون الشكل النهائى لها .

وظهر مؤخرا تصميم تخيلى جديد للسيارة هيونداي توسان موديل 2021 يستند إلى أحدث اللقطات التجسسية التي تم أخذها للسيارة اثناء اختبارها في وقت سابق .


ويظهر فى التصميم التخيلي الجديد للسيارة هيونداي توسان موديل 2021 غطاء المحرك المقوص الجديد وشبك امامي لمقدمة السيارة يحيط به مصابيح أمامية ضيقة، أما فى خلفية السيارة فقد حصلت على شريط من المصابيح يمتد بكامل عرض السيارة، بالإضافة الى استناد السيارة هيونداي توسان موديل 2021 على الكثير من التصاميم الخاصة بالسيارة هيونداي فيجن تي الاختبارية.


أما عن القوة المتوقعة للسيارة هيونداي توسان 2021 ، يقول خبراء السيارات العالمين ان السيارة تستمد قوتها من محرك Theta3 بأربعة أسطوانات سعة 2.5 لتر يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ونظام دفع أمامي قياسي، ونظام دفع على جميع العجلات اختياري.


ويتوقع خبراء السيارات أن شركة هيونداي ستكشف عن السيارة توسان 2021 بحلول نهاية العام الجاري لتُعرض للبيع كموديل 2021.

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