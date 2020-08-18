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رياضة

كارتيرون يرفض منح لاعبي الزمالك راحة بعد التعادل مع نادي مصر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:40 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة.

يأتي هذا  بعد التعادل السلبي مع نادي مصر في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدروي المصري الممتاز.

ويستأنف الفريق الابيض تدريباته غدا على ملعب عبداللطيف ابورجيله بمقر القلعه البيضاء.
 ويستعد الفريق الابيض للقاء الأهلي المرتقب المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ورفع تعادل الزمالك مع نادي مصر رصيد الأبيض   إلى 39 نقطة يحتل المركز الثاني.

 في حين يرفع نادي مصر رصيده إلى 13 نقطة يحتل المركز الأخير.
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