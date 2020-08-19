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أخبار البلد

اليوم.. اسمعونا تنظم قوافل لتوعية أهالي روضة السيدة حول فيروس كورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:53 ص
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
تنظم مؤسسة "اسمعونا"، قافلة توعوية، اليوم الأربعاء، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لأهالي منطقة روضة السيدة، حول أهمية استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وعدم التهاون بشأنها، منعًا لعودة ارتفاع الإصابات.

ومن المقرر أن توزع المؤسسة "حقيبة حماية" على الأهالي داخل منازلهم؛ منعًا للتجمعات، حيث تشمل مجموعة من "المطهرات، والمعقمات، والكمامات، وأدوات الحماية الصحية". 

يأتي هذا، ضمن مبادرة "جدعان السيدة" التى ترعى فيها مؤسسة "اسمعونا"، أهالي روضة السيدة زينب، وتقدم لهم العديد من الخدمات التنموية.
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اسمعونا تنظم قوافل لتوعية أهالي روضة السيدة بفيروس كورونا

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