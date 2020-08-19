اليوم.. اسمعونا تنظم قوافل لتوعية أهالي روضة السيدة حول فيروس كورونا

تنظم مؤسسة "اسمعونا"، قافلة توعوية، اليوم الأربعاء، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لأهالي منطقة روضة السيدة، حول أهمية استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، وعدم التهاون بشأنها، منعًا لعودة ارتفاع الإصابات.





ومن المقرر أن توزع المؤسسة "حقيبة حماية" على الأهالي داخل منازلهم؛ منعًا للتجمعات، حيث تشمل مجموعة من "المطهرات، والمعقمات ، والكمامات ، وأدوات الحماية الصحية".



