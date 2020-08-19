زلزال بقوة 6.8 ريختر يضرب جنوبي سومطرة في إندونيسيا

ضربت هزة أرضية قوية بلغت قوتها 6.8 درجة على مقياس الريختر جنوبي جزيرة سومطرة بإندونيسيا في الساعة 6.29 صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم، الأربعاء.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات (6.21 ميلا)، وفقا لصحيفة جاكارتا بوست الاندونيسية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا إن السكان شعروا بالزلزال في مدن في المنطقة بما في ذلك بنجكولو، الأقرب إلى مركز الزلزال، وبادانج.

وأضافت الوكالة في بيان "حتى الآن ، لم ترد تقارير عن وقوع أضرار بعد الزلزال"،مضيفة أن " نماذجنا لم تسجل احتمالية لحدوث تسونامي بسبب هذا الزلزال".