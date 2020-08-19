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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تمدد قرار "عدم السفر للخارج" لمدة شهر بعد ارتفاع الإصابات بكورونا عالميا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:09 ص
صدى البلد
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أ ش أ
مددت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية ،اليوم الأربعاء، قرارها الخاص بتوصية المواطنين بعدم السفر للخارج أو تأجيله، لمدة شهر، كما وسعت القرار ليشمل جميع الدول والمناطق، باستثناء المناطق الواقعة تحت قيود أشد صرامة، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وأوردت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الإجراء الأخير الذي يوصي بعدم السفر للخارج يستمر حتى 18 سبتمبر المقبل.. مشيرة إلى أن التحذير الحالي سنتهي اليوم الأربعاء بعد أن استمر لمدة شهر منذ 20 يوليو الماضي.
وأكدت الوزارة أنها قررت تمديد التحذير بسبب استمرار تفشي الفيروس في جميع أنحاء العالم، وارتفاع عدد حالات الإصابة الداخلية والوافدة من الخارج بالإضافة إلى قيود الدخول المفروضة في الدول الأخرى.
يذكر أن التحذير الأول الذي فرضته البلاد على السفر للخارج كان خلال الفترة ما بين 23 مارس إلى 19 يونيو الماضيين ، في إثر اكتشاف أولى حالات الإصابة بالفيروس.

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