صحف الكويت اليوم: الملك سلمان يتحدث لأول مرة عن حالته الصحية.. استقالة رئيس مالي بعد تمرد عسكري.. الديمقراطيون يرشحون بايدن رسميا ويتعهدون بإنهاء فوضى ترامب.. لقاح كورونا الصيني سيكون متاحا نهاية 2020

مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم لمناقشة عدد من القوانين

الكويت.. 10 نـــواب يطرحــــون الثـــقـــة بــوزيـــر الداخــليــــة

سفارة الكويت بالبحرين: عزل ذاتي لمدة 10 أيام للقادمين إلى البحرين

الملك سلمان يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس نيجيريا إعادة الاستقرار لأسواق النفط

المحكمة الدولية تدين عضو حزب الله سليم عياش باغتيال رفيق الحريري وتبرئ 3 متهمين

البرلمان العربي يرحب بحكم المحكمة الدولية بشأن اغتيال الحريري

ترامب: أردوغان يصغى ويستمع إليَّ









تناوت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، قالت صحيفة "الراي" إن مجلس الأمة يعقد جلسته التكميلية اليوم لاستكمال مناقشة جدول الأعمال، ويستهل المجلس جلسته بمناقشة بند الأسئلة الذي أرجأه في جلسة الأمس.





في سياق متصل، ذكرت صحيفة "الجريدة" أن مجلس الأمة في جلسته العادية أمس، الثلاثاء، طرح استجواب النائب شعيب المويزري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح، والمكون من 3 محاور تتعلق بالتربح من المنصب الوزاري، وانتهاك القانون وسوء استخدام السلطة، وتزوير إرادة الأمة والعبث بقيود الناخبين. وأعلنت رئاسة المجلس تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة في الوزير، حيث من المقرر أن يكون التصويت على الطلب في جلسة الأربعاء 26 أغسطس.









وأبرزت صحيفة "القبس" إعلان وزارة الصحة أمس، الثلاثاء، تسجيل 643 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 77470 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 505 حالات.









فيما أوضحت صحيفة "الوطن" إعلان وزارة الصحة شفاء 610 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 69243 حالة.









وأشارت صحيفة "الأنباء" إلى تأكيد السفارة الأمريكية لدى البلاد عمق العلاقات الأمريكية ـ الكويتية، موضحة أن الكويت حليف قديم للولايات المتحدة، والإدارة الأمريكية تقدر الجهود المتواصلة التي تبذلها للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.









ولفتت السفارة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إلى أن علاقتنا الاستراتيجية مع الكويت تغطي عدة مجالات، بما في ذلك الأمن والدفاع والتبادل التجاري والتبادل الثقافي والروابط بين الشعبين.









وركزت صحيفة "الوطن" على تقديم قدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته، ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس والغرامة.









ويهدف الاقتراح إلى نصرة ودعم فلسطين وشعبها المسلوب حقه في العيش الكريم.









ونص المقترح في مادته الأولى على أن يحظر التعامل أو التطبيع أو إقامة أي اتصالات أو علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل - الكيان الصهيوني ومنظماته في جميع أنحاء العالم ويحظر فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى مع الكيان الصهيوني بطريق مباشر أو غير مباشر.









عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة "القبس" أن مجلس الوزراء السعودي وافق على اتفاق مع شركة شيفرون العربية السعودية بشأن المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت، وفق ما ذكرت العربية.











وأعلن بيان مجلس الوزراء «الموافقة على تعديل وتمديد اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة شيفرون العربية السعودية في المنطقة المقسومة، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم ( م / 59 ) وتاريخ 9 / 9 / 1429هـ.».









وأوضحت صحيفة "الوطن" أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس محمد بخاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.









وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية وإعادة التوازن إليها، كما أكد الجانبان، أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق «أوبك+» بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.









وذكرت "القبس" أن الملك سلمان قد تحدث، مساء أمس، الثلاثاء، للمرة الأولى عن حالته الصحية خلال الفترة الماضية. وأعرب الملك سلمان عن «شكره وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية والصديقة الذين عبروا عن تمنياتهم له بالصحة والعافية»، كما أعرب العاهل السعودي عن «شكره وتقديره ولأبنائه وبناته المواطنين»، وذلك إثر نجاح العملية الجراحية التي أجريت له ومغادرته المستشفى.









وأشارت صحيفة "الجريدة" إلى دعوة سفارة الكويت في مملكة البحرين أمس المواطنين الراغبين بالسفر الى البحرين باهمية ‏اتباع التدابير الاحترازية الصادرة عن السلطات البحرينية في ‏مكافحة انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).









وقالت السفارة في بيان صحفي: "سوف يتم إخضاع جميع المسافرين الذين تنطبق عليهم إجراءات الدخول إلى البحرين كإجراء احترازي لاختبار الكشف عن فيروس (كورونا) على نفقتهم الخاصة بالاضافة للعزل الذاتي لمدة 10 أيام".









وأفادت صحيفة "الأنباء" بأنه بعد نحو 15 عاما من الجريمة، التي ما زال لبنان يعيش آثارها، وصلت رحلة العدالة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الـ 21 إلى خواتيمها، وأصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي حكمها بإدانة العضو في حزب الله سليم عياش بجميع التهم الموجهة إليه وبرأت المتهمين الثلاثة الآخرين في القضية، وهم: حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا، من كل الاتهامات المسندة إليهم المتعلقة بالاشتراك في ارتكاب الجرائم الواردة بقرار الاتهام لعدم كفاية الأدلة.









هذا، وقد لفتت صحيفة "الوطن" إلى ترحيب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي بحكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فى قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.









ودعا رئيس البرلمان العربي إلى ضبط وتسليم الشخص المُدان الذي ارتكب العمل الإرهابي إلى المحكمة الدولية، تحقيقًا للعدالة ودعمًا لأمن واستقرار لبنان وصونًا لوحدته الوطنية وردعًا للجهات الراعية والداعمة لهذه الأعمال الارهابية البشعة.









دوليا، أشارت صحيفة "القبس" إلى إعلان رئيس شركة الصين الوطنية للصناعات الدوائية أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون متاحًا تجاريًا بحلول نهاية العام الجاري.









وقال ليو جينغ تشن لصحيفة الحزب الشيوعي الصيني، إن اللقاح قد يصل سعره إلى 1000 يوان بما يعادل (140 دولارًا)، وسيتم إعطاؤه في جرعتين، بفاصل زمني 28 يومًا بينهما.









وأضاف تشن: «إن الطلاب والعاملين في المدن الكبرى سيحتاجون إلى الحصول على اللقاح، لكن الناس الذين يعيشون في مناطق ريفية قليلة السكان قد لا يحتاجونه حاليًا».









أوضحت صحيفة "الوطن" ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه الوحيد الذي يصغي له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وليس بسبب الولايات المتحدة وإنما "بسبب شخصيته".









وأضاف ترامب، خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "لقد اتصل بي رئيس دولة الأسبوع الماضي، وقال لي هل يمكنك الاتصال بأردوغان؟".









وتابع ترامب: "لماذا علي أن أتحث معه، فقال (رئيس الدولة الذي لم يذكره) لأنك أنت الوحيد الذي سيستمع إليه ويصغي له... إنه لا يستمع إلينا.. أنت أنت الوحيد.. فقلت له: هل هذا بسبب الولايات المتحدة؟ فأجاب لا، هذا بسببك. هذا بسبب شخصيتك. أنت الوحيد الذي سيستمع إليه"، وتابع ترامب. "أنا لا أحب أن أقول هذا علنا، لكن هذا صحيح. أنا أتفق معه وهو يستمع".









وأفادت صحيفة "الجريدة" باستقالة رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا يوم الثلاثاء وحل البرلمان بعد ساعات من قيام جنود متمردين باحتجازه تحت تهديد السلاح، مما فاقم أزمة بلد يواجه بالفعل تمرد المتشددين واحتجاجات.









وبدا كيتا مرهقا وكان يضع كمامة وأعلن استقالته في خطاب مقتضب نقله التلفزيون الحكومي بعد ساعات من احتجازه مع رئيس الوزراء بوبو سيسي ومسؤولين كبار آخرين.









وقال من قاعدة عسكرية في كاتي خارج العاصمة باماكو، حيث كان محتجزا في وقت سابق يوم الثلاثاء "إذا أرادت بعض عناصر قواتنا المسلحة اليوم أن ينتهي هذا من خلال تدخلها، فهل لدي حقا أي خيار؟".









وذكرت صحيفة "الراي" أن الرئيسين الأمريكيين السابقين بيل كلينتون وجيمي كارتر قالا يوم الثلاثاء إن جو بايدن لديه الخبرة والنزاهة لاستعادة أمريكا التي دمرها الوباء في الوقت الذي رشح فيه الديمقراطيون بايدن رسميا لخوض انتخابات الرئاسة خلال المؤتمر العام للحزب الديمقراطي.







