أهل مصر لعلاج الحروق: حصلنا على موافقة رئيس الوزراء لاستيراد الجلد

كشفت هبة السويدي مؤسسة جمعية أهل مصر لعلاج ضحايا الحروق، تفاصيل بداية عمل المؤسسة في علاج الحروق.

وقالت هبة السويدي في حوارها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج " باب الخلق" المذاع على قناة " النهار "، :" بدأنا في علاج أمراض القلب والعيون ".

وتابعت هبة السويدي:" بدأنا نستقبل الحالات التي نجت من الحروق لتقديم البرامج العلاجية لها ثم بدأت ادرس ملف إصابات الحروق وكيفية تقديم الخدمات الطبية الملائمة لهم ".

وأكمل هبة السويدي:" نتابع كافة تفاصيل الحالة المصابة بالحروق ودرجتها ونقدم الخدمات الطبية لهم".

ولفتت هبة السويدي :" دايما بوجه الشكر للأطباء والتمريض على أنهم يحافظون على الاحترافية في تقديم الخدمات الطبية للمصابين بحروق بالإضافة على الحفاظ على إنسانيتهم ".

وتابعت هبة السويدي:" الحروق من الممكن ان تصل للأوعية الدموية والاعصاب وليس مجرد الجلد فقط".

واكمل هبة السويدي:" حصلنا على موافقة من رئيس الوزراء على استيراد الجلد من الخارج من أشخاص حديثي الوفاة لاستخدام الجلد في علاج حالات الحروق"، مضيفة:" أي مريض حروق لديه نسبة حروق اعلى من 40 % لابد ان يستخدم جلد لهم أخر".