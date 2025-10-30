طرق بسيطة لعلاج حرقان المعدة في المنزل



يعاني كثير من الأشخاص من حرقان المعدة، وهو شعور مزعج بالحرقة في منتصف الصدر أو أعلى البطن، ويحدث غالبًا بعد تناول الطعام.



ويقول الأطباء إن السبب الرئيسي وراء هذه المشكلة هو ارتجاع أحماض المعدة إلى المريء، نتيجة تناول وجبات دسمة أو النوم بعد الأكل مباشرة.



وللتخفيف من الأعراض، ينصح الخبراء باتباع بعض الخطوات البسيطة، منها:

تناول وجبات صغيرة على فترات منتظمة.



تجنب الأطعمة الحارة والدهنية والمشروبات الغازية.



عدم الاستلقاء بعد الأكل مباشرة، والانتظار ساعتين على الأقل قبل النوم.

رفع الرأس قليلًا أثناء النوم لتقليل ارتداد الحمض.

الإقلاع عن التدخين والمحافظة على وزن صحي.



كما يمكن تناول مضادات الحموضة المتوفرة في الصيدليات بعد استشارة الطبيب، خاصة إذا كانت الأعراض متكررة.



ويؤكد الأطباء أن استمرار الحرقان أكثر من مرتين أسبوعيًا يستدعي زيارة الطبيب، لأن ذلك قد يشير إلى ارتجاع مزمن في المريء يحتاج إلى علاج دوائي منتظم.