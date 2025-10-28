أسيوط.. تكثيف الحملات لمواجهة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بتكثيف الجهود الميدانية لمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والحد من آثارها السلبية على البيئة وصحة المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تعمل على القضاء على هذه الظاهرة بجميع المراكز والقرى من خلال التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الزراعة والبيئة، وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أهمية تشجيع المزارعين على الاستفادة من المخلفات الزراعية

وأشار المحافظ إلى أهمية تشجيع المزارعين على الاستفادة من المخلفات الزراعية بتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مثل السماد العضوي (الكمبوست) أو الأعلاف الحيوانية (السيلاج)، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد وتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الحرق العشوائي.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج، برئاسة محمد حسن رئيس المركز، نفذت حملات ميدانية صباحية ومسائية على الأراضي الزراعية لمتابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بمنع الحرق المكشوف، بمشاركة مسؤولي إدارة البيئة بالمركز، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من حالات الحرق المكشوف بنطاق قرية نزلة دوينة (حوض العصابة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على استمرار تكثيف حملات الرقابة بمختلف المراكز والقرى، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات بيئية حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تلوث الهواء، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.