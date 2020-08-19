للمركبات الكهربائية.. شعراوى: التنسيق مع وزارة الكهرباء لإنشاء 3000 محطة شحن سريع خلال3 سنوات

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعًا مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وعدد من قيادات الوزارتين والمحافظة.





و شهد الاجتماع بحث التعاون بين وزارتى التنمية المحلية وقطاع الأعمال لتحديد عدد من الأماكن لإقامة محطات الشحن العامة للمركبات الكهربائية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، في إطار خطة الدولة للتوسع في السيارات التي تعمل بالكهرباء.





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وأشار الوزير هشام توفيق إلى أن الوزارة تسعى لإحياء شركة النصر للسيارات بانتاج السيارات الكهربائية بالتعاون مع الجانب الصيني تحت علامة "النصر"، خاصة في ظل التوجه العالمى نحو السيارات الكهربائية.





وأشار "توفيق" إلى التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء 3000 محطة شحن سريع على مدار ثلاث سنوات وتشغيلها بشكل تجاري، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في بناء المزيد من المحطات حسب الطلب وفق خريطة محددة ، مشيرًا إلى تواصل الوزارة مع جمعية سائقى التاكسى لمعرفة أماكن تجمعات سيارات الأجرة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وهى المحافظات التي من المقرر البدء بها، وسيتم تحصيل موارد مالية للمحافظات من تلك الأماكن التي سيتم تخصيصها لهذا المشروع .



