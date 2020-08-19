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أخبار البلد

وزيرا التنمية المحلية وقطاع الأعمال يبحثان تطوير المعمورة بالإسكندرية وتسوية المنازعات

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:16 ص
اجتماع وزيرا التنمية
اجتماع وزيرا التنمية المحلية والصناعة
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ايمان البكش
عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اجتماعًا مع  هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وعدد من قيادات الوزارتين والمحافظة. 

وفى بداية الاجتماع، أكد اللواء محمود شعراوى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارتين خلال الفترة الماضية لحل بعض المشكلات والتحديات على أرض المحافظات سواء بتسوية بعض المنازعات أو فض تشابكات مالية بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال وعدد من المحافظات. 

وأضاف شعراوى أن هناك تفاهم كبير بين كافة الوزارات بالحكومة لفض أي تشابكات مالية بين بعض الجهات الحكومية سواء وزارات أو شركات تابعة لها وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء سعيًا لدفع عجلة التنمية والإنتاج، وبما يضمن تحصيل حقوق الدولة، والحفاظ على المال العام.


ومن جانبه، أشاد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بدور وزارة التنمية المحلية في تقريب وجهات النظر بين الوزارة والشركات التابعة لها فيما يخص المشروعات المشتركة في مختلف محافظات الجمهورية. 

وتم خلال اللقاء بحث إطار التعاون بين محافظة الإسكندرية وشركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية لإعادة صورة منطقة المعمورة لسابق عهدها ورونقها وقيمتها التاريخية بالتنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والشركة. 

وأشار وزير قطاع الأعمال إلى جدية الوزارة في وضع حلول لكافة المشاكل والتحديات التي تواجه منطقة المعمورة، والتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الأسكندرية في هذا الشأن وإدارتها ككيان اقتصادي وبما يحقق مصالح جميع الأطراف. 

وأكد اللواء محمود شعراوى سعي الوزارة على تسوية أي معاملات مالية بين المحافظة وشركة المعمورة ووضع الأسس والضوابط للتعاون المستقبلي بين الطرفين ، مؤكدًا استعداد كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على التعاون مع الشركة لإعادة الإنضباط للمنطقة وإزالة أي مخالفات أو تعديات والتصدى بحزم لأى ظواهر للخروج على القانون.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية وفنية مشتركة تضم ممثلين لوزارتى التنمية المحلية وقطاع الأعمال والمحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركة المعمورة لدراسة الوضع الحالي لمنطقة المعمورة ووضع مخطط كامل لتطويرها وإعادتها لسابق عهدها وتنظيم إجراءات دخول الأفراد والسيارات للمنطقة وكذا دخول منطقة الشاطئ .

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