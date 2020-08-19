AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

نائب وزير الإسكان: تكثيف الجهود لإنجاز خطى مياه تغذية العاصمة الإدارية قبل نهاية سبتمبر

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، يرافقه مسئولو قطاع المرافق بالوزارة، خطى مياه الشرب المغذيين للعاصمة الإدارية الجديدة، من محطة تنقية مياه الشرب بالعاشر من رمضان، بطاقة 100 ألف م3/يوم، ومن محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، بطاقة 125 ألف م3/يوم، واللذين تم تنفيذهما كحلول عاجلة لتغذية العاصمة الإدارية الجديدة، وليكونا بدائل استراتيجية مستقبلا بعد الانتهاء من محطة تنقية مياه الشرب الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.


كما تفقد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ومرافقوه، محطة تنقية مياه الشرب بالعاشر من رمضان، بطاقة 600 ألف م3/يوم، وتوسعاتها، والمتوقع الانتهاء من الجزء الأول منها قبل 30/6/2021، لتكون الطاقة الإجمالية للمحطة 1.2 مليون م3يوم، مشيرًا إلى أن توسعات المحطة تغطى الاحتياجات العاجلة للعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن (بدر، والشروق، وجهاز خليج السويس، ومدينتي، وهليوبوليس، والعاشر من رمضان).


وقام الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه، بتفقد مسار الخط الناقل للمياه قطر 1000 مم، والذي يسير محاذيا للطريق الواصل بين مدينتي العاشر من رمضان وبدر، وتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى بطول 18.2 كم، والثانية بطول 16.3 كم، إضافة لعدد 4 روافع عاملة على الخط، لنقل 100 ألف م3/يوم، وكذا خزانات التكديس بالعاصمة الإدارية الجديدة، والخزانات الاستراتيجية بالمدينة، والتى نُفذت لتستوعب 100 ألف م3 كاحتياجات حالية للمدينة، لحين الانتهاء من محطة تنقية مياه العاصمة الإدارية الجديدة.


وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال المتبقية قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم مراعاة جميع عوامل التشغيل الآمنة والتأكد من تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والبيئية بالمحطات والخطوط لضمان التشغيل الآمن، وتوفير مياه شرب مطابقة للمواصفات، وذلك بسرعة توريد معدات المعامل الخاصة بإجراء التحاليل الدورية الخاصة بجودة المياه، والتأكد من مطابقتها لجميع الاشتراطات الصحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية يتابع مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة

ترشيحاتنا

موجود في الصيدليات.. طبيب حميات يروي تفاصيل اكتشافه علاجاً لـ فيروس كورونا.. فيديو

الولايات المتحدة ترحب بإدانة عضو حزب الله في قضية اغتيال الحريري

إصابة فنان خليجي شهير بفيروس كورونا .. تفاصيل

لن يدمر الأرض فقط.. العثور على كميات من البلاستيك داخل أعضاء الإنسان

فيديوجراف.. بعد رحيل طفلة بأيام.. والدتها تشاهدها مرة أخرى

هبوط أسعار الذهب وارتفاع الدولار قبل اجتماع الاحتياطي الاتحادي الأمريكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب شجار حول العشاء.. زوج يلقي شريكة حياته في نهر ويهدد من يحاول إنقاذها

عاصرت حربين عالميتين وجائحتين.. معمرة تحتفل بعيد ميلادها الـ103 وهذه نصيحتها

بـ طاقة إنتاجية مرتفعة.. كريم نجار: نمتلك 3 مصانع لتحويل السيارات إلى غاز طبيعي