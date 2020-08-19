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برلمان

برلماني: الجامعات الخاصة تحولت إلى سبوبة لتحقيق أرباح طائلة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:24 م
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
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فريدة محمد
حذر النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب الحكومة من مغالاة الجامعات الخاصة فى الرسوم والمصاريف الخاصة بها خلال العام الحالى مطالبا من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعقد اجتماع عاجل مع جميع رؤساء الجامعات الخاصة للاتفاق على وصوت أسعار جديدة وموحدة لرسوم ومصاريف الكليات ولا يترك الأمر وفقًا لأهواء رؤساء ومجالس إدارات الجامعات الخاصة الذين يتاجرون بأولياء الأمور والأسر المصرية دون شفقة.

وقال " إسماعيل " فى بيان له أصدره اليوم للأسف الجديد هناك تفاوت كبير فى مصاريف ورسوم دخول الكليات بالجامعات الخاصة تتعدى مابين عشرين الف جنيه الى أكثر من خمسين الف جنيه فيما بين الدخول لنفس الكلية من جامعة لأخرى متسائلا عن المعايير التى تم على اساسها وضع هذه الرسوم والمصاريف.

وطالب النائب محمد اسماعيل من الدكتور خالد عبد الغفار اصدار قرار ملزم لجميع الجامعات يتم فيه تحديد الرسوم والمصاريف بصورة عادلة ، مؤكدا ان الجامعات الخاصة حادت عن اهدافها وتحولت الى سبوبة كبرى لتحقيق أرباح طائلة على حساب العملية التعليمية داخل هذه الجامعات.

واشاد النائب محمد اسماعيل باتجاه الحكومة الى انشاء الجامعات الأهلية وقرب افتتاح اربع جامعات أهلية مؤكدا اهمية هذه الجامعات للحد من مغالاة الجامعات الخاصة فى الرسوم والمصاريف الدراسية ، مطالبا من الدكتور خالد عبد الغفار عدم المغالاة فى تحديد رسوم ومصاريف الجامعات الحكومية.
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