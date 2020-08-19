أحمد مجاهد: هناك أزمة كبيرة أمام المنتخب بعد تعديلات فيفا في الأجندة الدولية





وقال أحمد مجاهد في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أقر بعض التعديلات الجديدة، بعد ظروف تفشي فيروس كورونا".





واضاف:" كان هناك أجندة دولية، وتم إبلاغ الاتحادات القارية بإلغاء المباريات ما عدا قارة أوروبا".





وواصل:" المنتخبات غير الأوروبية لن تستطيع السفر إلى أوروبا من أجل المشاركة في مباريات هناك، ولكن يتم الاكتفاء باللاعبين المحليين فقط".





وأكمل:"الاتحاد الافريقي قد يترك فترة شهر أكتوبر للاستعداد، وشهر نوفمبر من المحتمل أن يكون خلالها مباريات لتصفيات بطولة كأس العالم".





وأضاف:" الأهلي والزمالك سيواجهان الوداد والرجاء في إفريقيا خلال شهر سبتمبر واكتوبر، وقد يكون هناك فترة توقف اجبارية إلا لو تم إهمال المنتخب الأول".





وأردف:" المنتخب من المفترض أن يتجمع في شهر أكتوبر أم هل سيخوض تصفيات كأس العالم في نوفمبر بشكل مباشر".





واستطرد: "من المستحيل إنهاء الدوري في شهر أكتوبر المقبل، في ظل وجود ضغط مباريات رهيب في المباريات المحلية والإفريقية ثم ضغط آخر لمباريات ومعسكر منتخب مصر".





وقرر فيفا عدم إقامة فترة التوقف الدولي المقبلة في موعدها، ليتم ترحيلها وإقامتها في الفترة من 24 يناير إلى 1 فبراير من عام 2022 لكل الاتحادات القارية، باستثناء الأوروبي.







وأوضح فيفا التعديلات في ثلاث نقاط جاءت كالتالي:





- ترحل فترة التوقف من 31 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2020 إلى الفترة من 24 يناير لمطلع فبراير 2022 لكل الاتحادات باستثناء الأوروبي، وهذا يعني عدم وجود إلزام على اللاعبين بالاستدعاء من جانب اتحاداتهم في سبتمبر 2020.





- فترة التوقف الجديدة ستكون في يناير 2022 لوجود كأس أمم أفريقيا بها، وسيتم تحديد مواعيد دقيقة لها لاحقًا.





- المواعيد الجديدة لكأس كونكاكاف 2021 "أمريكا الشمالية والكاريبي" ستكون المراحل التهيدية من 2 إلى 6 يوليو 2021، والدورة النهائية من 10 يوليو إلى 1 أغسطس 2021، مع استدعاء إلزامي للاعبين يبدأ من 28 يونيو 2021.

أكـد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، أن هناك أزمة كبيرة تواجه استعدادات المنتخب الوطني بعد التعديلات التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الأجندة الدولية.