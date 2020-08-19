بـ كمامتين وغطاء بلاستيكي .. سوزان نجم الدين تظهر فى مطار دبى| شاهد





وقالت سوزان نجم الدين: "الوقاية دائما خير من العلاج وانا حاليا مسافرة إلى بلد تحتوى على نسبة إصابة كبيرة من فيروس كورونا وعشان كده هاخد حذرى وارتديت كمامتين والغطاء البلاستيكي .. حافظوا على صحتكم".





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كانت سوزان نجم الدين نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلق فيه على الأحداث التى تشهدها لبنان اليوم من مظاهرات تحت هاشتاج لبنان ينتفض.





وقالت سوزان: "إننا متضامنون مع أهلنا فى لبنان ولابد أن يكون هناك أمل فى أن تعود لبنان إلى سابق عهدها ولابد أن ننتصر لكرامتنا كعرب".





وأضافت سوزان : "لابد أن نتحد جميعا من أجل الوطن العربى ككل حتى يخرج كل بلد عربى من كبوته وأزمته" .



