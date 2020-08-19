AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ كمامتين وغطاء بلاستيكي .. سوزان نجم الدين تظهر فى مطار دبى| شاهد

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:05 م
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة سوزان نجم الدين مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تظهر فيه وهى ترتدى كمامتين بالإضافة إلى الغطاء البلاستيكي حيث تظهر فى مطار دبى. 

وقالت سوزان نجم الدين: "الوقاية دائما خير من العلاج وانا حاليا مسافرة إلى بلد تحتوى على نسبة إصابة كبيرة من فيروس كورونا وعشان كده هاخد حذرى وارتديت كمامتين والغطاء البلاستيكي .. حافظوا على صحتكم".

اقرأ أيضا 

كانت سوزان نجم الدين نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلق فيه على الأحداث التى تشهدها لبنان اليوم من مظاهرات تحت هاشتاج لبنان ينتفض. 

وقالت سوزان: "إننا متضامنون مع أهلنا فى لبنان ولابد أن يكون هناك أمل فى أن تعود لبنان إلى سابق عهدها ولابد أن ننتصر لكرامتنا كعرب". 

وأضافت سوزان : "لابد أن نتحد جميعا من أجل الوطن العربى ككل حتى يخرج كل بلد عربى من كبوته وأزمته" .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من الإمارات .. سوزان نجم الدين تستعرض جمالها عبر إنستجرام

اغتصب الأخلاق العربية.. سوزان نجم الدين تعلق بقوة على اغتصاب الطفل السورى

مشاجرة حريمي على الأمتعة داخل مطار .. فيديو

النجوم يتضامنون مع بيروت.. سلمى حايك: قلبي مكسور.. ولطيفة بحبك يا لبنان

تعقيبا على أحداث لبنان.. سوزان نجم الدين: لابد أن ننتصر لكرامتنا.. شاهد

أنباء عن اعتزال حسين الجسمي.. سوزان نجم الدين: أنت أكبر من كل المهاترات

ترشيحاتنا

بعد ازمة رمضان صبحي.. عضو المقاصة: بيراميدز المسئول عن أسعار اللاعبين الخيالية وقانون الرئيس الحل الأمثل

هبوط حاد.. 9 جنيهات تراجعا لـ سعر الذهب اليوم في مصر

رئيس الحركة اللبنانية الحرة يكشف معلومات جديدة فى اغتيال رفيق الحريري

انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة وفتح الالتحاق بالسكن الجامعي.. قدم عبر هذا الرابط

علاء ميهوب: اليو بادجي مفاجأة فايلر أمام الزمالك في القمة

أحدث ابتكارات اليابان: دورات مياه شفافة في حدائق عامة.. والهدف منها مفاجأة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإنفلونزا الإسبانية الوباء الأكثر فتكا في التاريخ.. كيف تعاملت مدارس العالم مع الجائحة الشرسة؟ | صور

بفستان جذاب .. سارة نخلة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

محتشمة ومتنوعة.. 15 صورة تبرز إطلالات ميساء مغربي في عيد ميلادها