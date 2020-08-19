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محافظات

إزالة 20 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:23 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولة للبناء المخالف بدون ترخيص، وإزالة المخالفات في المهد على نفقة المخالف ومصادرة أدوات البناء وتطبيق القانون على المخالفين. 

 

فيما أكد سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية بإزالة مغسلة سيارات بناحية الحسينية ثاني علي مساحة 140 مترًا عبارة عن سمل خرساني، كما تم إزالة مباني بالدبش الأبيض بناحية الوحدة المحلية القصاصين  علي مساحة ١١٠ أمتار ومساواة  المخالفة بسطح الأرض 


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وقاد اللواء سامي علام، رئيس مركز ومدينة بلبيس، حملة مكبرة يرافقة نائب رئيس المركز وقسم شرطة المرافق وقسم الإزالات بمجلس المدينة ورئيس الوحدة المحلية بغيته لإزالة ١٩ حالة علي مساحة ٢٢٠٠ متر على طريق أبو سمران  وإزالة تشوينات وأخشاب وأسوار حديدية وأسوار دبش  وقطع غيار سيارات.


وتستمر تنفيذ أعمال الإزالة لكافة أشكال التعديات المخالفة بكل حزم وقوة لإسترداد حق الدولة والحفاظ على الممتلكات العامه تاكيدًا على عودة هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

 

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الامتثال للقوانين وعدم مخالفتها حتى لايعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية كما أعطى تعليمات مشددة للأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم وقوة لتعديات البناء المخالف وتطبيق القانون للحفاظ على هيبة الدولة.

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