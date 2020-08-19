رئيس الوطنية للانتخابات : نسبة المشاركة بانتخابات الشيوخ 14.23 %

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن شعب مصر أن يجتاز هذه الظروف ويثبت للعالم أنه قادر على تجاوز التحديات ، وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات باستحداث الطرق المؤدية للتطوير ، وشهدت إجراءات الإعدادا تعاون بين الجهات المعنية الوطنية للانتخابات ومنها القوات المسلحة .

وأضاف لاشين أن نسبة المشاركة بالانتخابات جاءت ، 14.23 % .