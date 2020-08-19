رئيس الوطنية للانتخابات : نسبة المشاركة بانتخابات الشيوخ 14.23 %

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن شعب مصر أن يجتاز هذه الظروف ويثبت للعالم أنه قادر على تجاوز التحديات ، وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات باستحداث الطرق المؤدية للتطوير ، وشهدت إجراءات الإعدادا تعاون بين الجهات المعنية الوطنية للانتخابات ومنها القوات المسلحة .
وأضاف لاشين أن نسبة المشاركة بالانتخابات جاءت ، 14.23 % .
وأشاد المستشار لاشين رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بجهود القوات المسلحة فى تامين الانتخابات ونقل القضاة المشرفين على اللجان العامة فى الانتخابات الى المحافظات الحدودية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020.
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، في مؤتمر صحفي عالمي نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وذلك في تمام الثالثة عصرا بمقر مسرح التلفزيون بالطابق السابع بمبنى ماسبيرو.