رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يكشف عدد اللجان الفرعية والعامة فى انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تعاقدت مع الجهات التى تقوم بتعقيم اللجان الفرعية والعامة في صباح يوم الانتخابات الاول والثاني وكذلك بعد الانتهاء من الاقتراع.





وأضاف المستشار لاشين إبراهيم خلال حواره التليفزيوني على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه تم توفير كمامات مجانية أمام لجان الاقتراع حفاظا على صحة المواطنين.





وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن المقيدين فى قاعدة الناخبين فى مصر مقيد بها حوالى 63 مليون ناخب وهؤلاء من يحق لهم التصويت.





وأوضح المستشار لاشين إبراهيم أن هناك 27 لجنة عامة و14092 لجنة فرعية يشرف عليهم 18 ألف قاض.





وأشار إلى أن قوانين الانتخاب المصرية توفر الضمانة والنزاهة لكل استحقاق يجري، مضيفا أن الجميع شاهد نزاهة الهيئة وشفافيتها في إدارة العملية الانتخابية.