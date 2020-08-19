AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: انتخابات مجلس الشيوخ شهدت تعاونا بين الجهات المعنية بالدولة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:28 م
صدى البلد
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، إن الشعب المصرى قد أثبت أنه قادر على مواجهة أى صعوبات خلال إنتخابات مجلس الشيوخ من فيروس كورونا أو إرتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن إنتخابات مجلس الشيوخ جاءت نزيهة شهدت بها جميع من الدول فى الخارج.

وأضاف "إبراهيم" خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، أن الدولة قامت بتوفير كافة الإجراءات الإحترازية من أجل تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم توصلا إلى تنفيذ الإستحقاق الدستورى، والتى وافق عليها الشعب المصرى فى شهر إبريل من العام الماضى.

وتابع أن الدستور نص على إنشاء غرفة نيابية متمثلة فى مجلس الشيوخ من أجل مساندة مجلس النواب من أجل نهضة مصر.

وأكد أن الهيئة الوطنية للإنتخابات قامت بإنتهاز كافة السبل المؤدية للتطوير فى إنتخابات مجلس الشيوخ، ومنها إستحداث تطبيق إلكترونى لها وعلى مواقع التواصل الإجتماعى أيضا، وتطوير موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات.

وأشار إلى أن إنتخابات مجلس الشيوخ شهدت تعاونا بين الجهات المعنية بالدولة ولبين الهيئة الوطنية للإنتخابات، خاصة القاوات المسلحة التى نقلت 800 قاضى و55 لجنة إلى المحافظات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوطنية للانتخابات: خلال ساعات تحديد مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ

الوطنية للانتخابات : انتخابات مجلس الشيوخ 11 و 12 اغسطس للمصريين في الداخل وفتح باب الترشح 11 يوليو

لاشين: مجلس الشيوخ خطوة جديدة لترسيخ الديمقراطية

ننشر نص كلمة رئيس الوطنية للانتخابات للإعلان عن فتح باب الترشح للشيوخ

الوطنية للانتخابات تعلن موعد عقد انتخابات مجلس الشيوخ ... وتؤكد : خطوة جديدة لترسيخ الديمقراطية .. وتوجه رسالة قوية للمواطنين

الهيئة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل والخارج من 9 إلى 12 أغسطس وتحت إشراف قضائي .. 7 مستندات مطلوبة للترشح .. واجراءات مشددة لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

أرقام وصفقات مرعبة| بيراميدز بمواصفات أوروبية فى الدوري المصري.. وقهر الأهلي والزمالك

الأهلي يستعد للتعاقد مع محمد إبراهيم

الإنفلونزا الإسبانية الوباء الأكثر فتكا في التاريخ.. كيف تعاملت مدارس العالم مع الجائحة الشرسة؟ | صور

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن الاصوات الباطلة في نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020

رئيس الحركة اللبنانية الحرة يكشف معلومات جديدة فى اغتيال رفيق الحريري

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 226 ألفا و914 حالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يساعد فيسبوك في نشر معلومات مضللة عن جائحة كورونا؟ دراسة تجيب

الإنفلونزا الإسبانية الوباء الأكثر فتكا في التاريخ.. كيف تعاملت مدارس العالم مع الجائحة الشرسة؟ | صور

بفستان جذاب .. سارة نخلة تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة