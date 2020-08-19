رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: انتخابات مجلس الشيوخ شهدت تعاونا بين الجهات المعنية بالدولة





وأضاف "إبراهيم" خلال ا لمؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، أن الدولة قامت بتوفير كافة الإجراءات الإحترازية من أجل تمكين المواطنين من الإدلاء بأصواتهم توصلا إلى تنفيذ الإستحقاق الدستورى، والتى وافق عليها الشعب المصرى فى شهر إبريل من العام الماضى.





وتابع أن الدستور نص على إنشاء غرفة نيابية متمثلة فى مجلس الشيوخ من أجل مساندة مجلس النواب من أجل نهضة مصر.





وأكد أن الهيئة الوطنية للإنتخابات قامت بإنتهاز كافة السبل المؤدية للتطوير فى إنتخابات مجلس الشيوخ، ومنها إستحداث تطبيق إلكترونى لها وعلى مواقع التواصل الإجتماعى أيضا، وتطوير موقع الهيئة الوطنية للإنتخابات.





وأشار إلى أن إنتخابات مجلس الشيوخ شهدت تعاونا بين الجهات المعنية بالدولة ولبين الهيئة الوطنية للإنتخابات، خاصة القاوات المسلحة التى نقلت 800 قاضى و55 لجنة إلى المحافظات.

قال لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، إن الشعب المصرى قد أثبت أنه قادر على مواجهة أى صعوبات خلال إنتخابات مجلس الشيوخ من فيروس كورونا أو إرتفاع درجات الحرارة، مشيرا إلى أن إنتخابات مجلس الشيوخ جاءت نزيهة شهدت بها جميع من الدول فى الخارج.