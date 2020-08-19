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حوادث

لاشين إبراهيم: 33 مؤسسة إعلامية محلية و162 مؤسسة دولية تابعت انتخابات الشيوخ

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وأن 797 مرشحًا في النظام فردي و100 مرشح على قوائم ومثلهم احتياطي خاضوا الانتخابات بعد تلقي الأوراق وفحصها ودراستها، وأنها تمت في 14092 لجنة فرعية و27 لجنة عامة، وتمت تغطيتها من 33 مؤسسة إعلامية محلية، و162 مؤسسة إعلامية دولية.


وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.


وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، في مؤتمر صحفي عالمي، إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وذلك في تمام الثالثة عصرا بمقر مسرح التليفزيون بالطابق السابع بمبنى ماسبيرو.


ودعا المستشار لاشين إبراهيم جميع ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والدولية المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للحضور لتغطية فعاليات المؤتمر لإعلان ما أسفرت عنه عمليات الاقتراع والفرز في الداخل والخارج والنتائج النهائية، على أن يكون التواجد مبكرا وقبل ساعة عن الموعد المحدد لعقد المؤتمر حتى يتسنى للجميع الدخول إلى القاعة.


يذكر أن الهيئة الوطنية، أجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.
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