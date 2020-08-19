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تعليم

النواب يوافق على إنشاء مدرسة للمكفوفين بسمالوط لخدمة المراكز الشمالية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 04:33 م
صدى البلد
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ايمن رياض
وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسه النائب همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد ابو طالب ، عضو مجلس النواب عن دائره مركز سمالوط ، شمال محافظه المنيا ، بشأن إنشاء مدرسة للمكفوفين بمركز سمالوط.

وقال البرلماني، إن مركز سمالوط بلغ التعداد السكاني له يتعدى المليون ومائه الف نسمه تقريبا ، مع العلم انه لايوجد مدارس قريبة للمكفوفين ، حيث أن أقرب مدرسة تزيد المسافة عن 80 كيلو ذهابا وإيابا مما يصعب علي أولياء الأمور الحاقهم بتلك المدارس مما يؤدي إلي ضياع فرصة التعليم ويصبحوا عالة علي المجتمع .

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وأضاف أن هذه المدرسة ستخدم مراكز شمال المنيا مثل سمالوط ومطاي وبنى مزار ومغاغة والعدوة ، كما يمكن تخصيص لها قطعة أرض في جنوب مركز سمالوط ، بعد معاينة المكان وإعطائه صلاحية .

وأشار إلى أن لجنة الإقتراحات وافقت علي الاقتراح بعد تخصيص الأرض المناسبة للمدرسة ، وذلك بحضور اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المنيا والدكتور صفوت الجارح مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا والمهندس محمد الشبراوي مسئول هيئة الأبنية التعليمية ، وبعض مسئولي وزارة التخطيط والمالية ، ولفيف من أعضاء مجلس النواب.
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