النواب يوافق على إنشاء مدرسة للمكفوفين بسمالوط لخدمة المراكز الشمالية

وافقت لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسه النائب همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات ، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور سمير رشاد ابو طالب ، عضو مجلس النواب عن دائره مركز سمالوط ، شمال محافظه المنيا ، بشأن إنشاء مدرسة للمكفوفين بمركز سمالوط.





وقال البرلماني، إن مركز سمالوط بلغ التعداد السكاني له يتعدى المليون ومائه الف نسمه تقريبا ، مع العلم انه لايوجد مدارس قريبة للمكفوفين ، حيث أن أقرب مدرسة تزيد المسافة عن 80 كيلو ذهابا وإيابا مما يصعب علي أولياء الأمور الحاقهم بتلك المدارس مما يؤدي إلي ضياع فرصة التعليم ويصبحوا عالة علي المجتمع .





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وأضاف أن هذه المدرسة ستخدم مراكز شمال المنيا مثل سمالوط ومطاي وبنى مزار ومغاغة والعدوة ، كما يمكن تخصيص لها قطعة أرض في جنوب مركز سمالوط ، بعد معاينة المكان وإعطائه صلاحية .



