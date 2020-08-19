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محافظات

لرفع كفاءة العاملين بالمحافظة والأحياء.. الإسكندرية تعقد لجنة الاختبارات التأهيلية للدورات التدريبية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
عقدت محافظة الإسكندرية، اليوم، لجنة الاختبارات التأهيلية للدورات التدريبية التي ينفذها مركز التنمية المحلية بسقارة للعام التدريبي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١، وذلك برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، وعدد من أساتذة الجامعة.

وأكد محافظ الإسكندرية علي أهمية التدريب ورفع كفاءة العاملين وإعداد الكوادر اللازمة في المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة العنصر البشري وتنمية مهارات التميز والجودة والتطوير.

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وأضاف أن هذه الاختبارات تهدف إلى إعداد قيادات الصف الأول والثاني والثالث بالديوان العام والأحياء والمديريات لتحقيق أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة.

يأتي هذا في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري.
لرفع كفاءة العاملين بالمحافظة والأحياء.. الإسكندرية تعقد لجنة الاختبارات التأهيلية للدورات التدريبية
لرفع كفاءة العاملين بالمحافظة والأحياء.. الإسكندرية تعقد لجنة الاختبارات التأهيلية للدورات التدريبية
لرفع كفاءة العاملين بالمحافظة والأحياء.. الإسكندرية تعقد لجنة الاختبارات التأهيلية للدورات التدريبية
لرفع كفاءة العاملين بالمحافظة والأحياء.. الإسكندرية تعقد لجنة الاختبارات التأهيلية للدورات التدريبية
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